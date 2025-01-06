達美航空膺北美去年最準點航空公司 全球排第3

航空分析公司Cirium最近發布2024年度航空公司準點率排名，達美航空排名全球第三和北美地區第一。（達美航空網站）

航空分析公司Cirium最近發布2024年度航空公司準點率排名，以表彰在準時性和營運績效方面表現出色的航空公司和機場。其中，全球最準時的航空公司為墨西哥 航空，其次是Saudia航空；美國達美航空 排名全球第三和北美地區第一。亞太地區第一名是日本 航空（Japan Airlines）。

Cirium的年度報告，是全球航空公司和機場績效分析的黃金標準。準點航班，是指航班在預定登機口到達時間後的14分59秒內到達。機場準時性的衡量標準，是航班在預定起飛時間的14分59秒內起飛。數據按地區及航空公司或機場的規模進行分析，揭示行業中表現最佳的公司和設施。

墨西哥航空是2024年最準時的全球航空公司，準時率高達86.70%。Saudia阿拉伯航空以86.35%的準點率緊隨其後，獲得亞軍，達美航空則以83.46% 的準確率位居第三，繼續在世界舞台上展示其運營可靠性。同時，達美航空連續第四年榮登榜首，榮獲Cirium全球卓越營運白金獎，以表達對其營運績效的讚譽。白金獎綜合考慮航空公司網路的複雜性、航班量及全年限制航班中斷對乘客影響的能力，達美航空2024年總航班數超過171萬2529班。

Cirium也表彰全球航空公司的卓越運營，並頒發五個地區獎項。其中，西班牙國家航空快運是國際航空集團的成員之一，也是歐洲最準時的航空公司，並是全球最準時的廉價航空公司。日本航空在亞太地區排名第一，略微領先全日空航空。巴拿馬航空則在拉丁美洲地區取得具有里程碑的勝利。FlySafair也榮獲中東和非洲最準時航空公司稱號。

除航空公司，Cirium也分析全球機場準點率表現。利雅德哈立德國王國際機場（RUH）不僅在大型機場類別中拔得頭籌，也在總體排名中位列第一，秘魯利馬豪爾赫查韋斯國際機場（LIM）和墨西哥城貝尼托胡亞雷斯國際機場（MEX）分別排名第二和第三。中型機場則是巴拿馬托庫門國際機場（PTY）、大阪伊丹國際機場（ITM）和巴西利亞國際機場（BSB）占 據前三名。