我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

南加華人餐廳、超市減料？ 龍蝦少肉、乳鴿拼不全

達美航空膺北美去年最準點航空公司 全球排第3

洛杉磯訊
航空分析公司Cirium最近發布2024年度航空公司準點率排名，達美航空排名全球第三和北美地區第一。（達美航空網站）
航空分析公司Cirium最近發布2024年度航空公司準點率排名，達美航空排名全球第三和北美地區第一。（達美航空網站）

航空分析公司Cirium最近發布2024年度航空公司準點率排名，以表彰在準時性和營運績效方面表現出色的航空公司和機場。其中，全球最準時的航空公司為墨西哥航空，其次是Saudia航空；美國達美航空排名全球第三和北美地區第一。亞太地區第一名是日本航空（Japan Airlines）。

Cirium的年度報告，是全球航空公司和機場績效分析的黃金標準。準點航班，是指航班在預定登機口到達時間後的14分59秒內到達。機場準時性的衡量標準，是航班在預定起飛時間的14分59秒內起飛。數據按地區及航空公司或機場的規模進行分析，揭示行業中表現最佳的公司和設施。

墨西哥航空是2024年最準時的全球航空公司，準時率高達86.70%。Saudia阿拉伯航空以86.35%的準點率緊隨其後，獲得亞軍，達美航空則以83.46% 的準確率位居第三，繼續在世界舞台上展示其運營可靠性。同時，達美航空連續第四年榮登榜首，榮獲Cirium全球卓越營運白金獎，以表達對其營運績效的讚譽。白金獎綜合考慮航空公司網路的複雜性、航班量及全年限制航班中斷對乘客影響的能力，達美航空2024年總航班數超過171萬2529班。

Cirium也表彰全球航空公司的卓越運營，並頒發五個地區獎項。其中，西班牙國家航空快運是國際航空集團的成員之一，也是歐洲最準時的航空公司，並是全球最準時的廉價航空公司。日本航空在亞太地區排名第一，略微領先全日空航空。巴拿馬航空則在拉丁美洲地區取得具有里程碑的勝利。FlySafair也榮獲中東和非洲最準時航空公司稱號。

除航空公司，Cirium也分析全球機場準點率表現。利雅德哈立德國王國際機場（RUH）不僅在大型機場類別中拔得頭籌，也在總體排名中位列第一，秘魯利馬豪爾赫查韋斯國際機場（LIM）和墨西哥城貝尼托胡亞雷斯國際機場（MEX）分別排名第二和第三。中型機場則是巴拿馬托庫門國際機場（PTY）、大阪伊丹國際機場（ITM）和巴西利亞國際機場（BSB）占 據前三名。

達美航空 墨西哥 日本

上一則

轉型肉菜頻遭抗議 加州知名素食連鎖餐廳熄燈

下一則

Waymo機場狂轉圈 乘客險誤航班

延伸閱讀

「獅子王：木法沙」北美逆襲奪冠 全球票房4.76億美元

「獅子王：木法沙」北美逆襲奪冠 全球票房4.76億美元
疑受烏克蘭無人機威脅 俄羅斯首都以東4機場暫停航班

疑受烏克蘭無人機威脅 俄羅斯首都以東4機場暫停航班
86.7%去年墨航全球最準點 達美航空83.46%稱霸全美

86.7%去年墨航全球最準點 達美航空83.46%稱霸全美
捷藍長期誤點 被罰200萬…首個航空公司「不準時」遭懲處

捷藍長期誤點 被罰200萬…首個航空公司「不準時」遭懲處
洛杉磯機場2架客機險相撞 塔台急喊「停停停」 FAA著手調查

洛杉磯機場2架客機險相撞 塔台急喊「停停停」 FAA著手調查
聖誕旅行季 美航遇技術問題一度全美停飛 1小時後排除

聖誕旅行季 美航遇技術問題一度全美停飛 1小時後排除

熱門新聞

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19
聖荷昆縣士德頓2024年10月發現的河殼菜蛤。（Elizabeth Wells／加州水資源局）

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

2024-12-29 15:52
許多專家認為，新的美國夢應該是聯排屋（Townhouse），房價負擔低於獨立屋，且維護簡單。圖為奇諾市Town Center附近的一處聯排屋。（記者啟鉻／攝影）

美國夢降級 聯排屋成本便宜、維護簡單成為新選擇

2025-01-02 01:20
加州一系列法案將於今天生效，包括大麻咖啡館。（截自KTLA）

不知不可 2025多項新法上路

2025-01-01 01:20
今年流感疫苗接種率明顯下降，造成人們免疫力低下。（記者邵敏／攝影）

華人全家重感冒 「咳到懷疑人生」 為何今年流感嚴重

2024-12-31 20:14

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」

小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸
想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位

想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位