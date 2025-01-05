2025年首個龍捲風 北加現身

美國2025年第一個龍捲風3日在北加州特哈馬縣出現。（取自X）

全美2025年第一個龍捲風 3日出現在北加州 ，國家氣象局發布警報呼籲當地居尋求掩護。

國家氣象局3日發布警報說：「確認下午5時22分沙斯達縣（Shasta County）欣格鎮（Shingletown）西南11哩處的特哈馬縣（Tehama County）佩恩斯溪（Paynes Creek）附近出現龍捲風，龍捲風以每小時20哩的速度向東北移動。飛揚的碎片將對人們造成危險，移動屋會遭受破壞，房屋屋頂、窗戶和車輛都會受損，民眾必須儘快尋求掩護。」

這項警報是針對特哈馬縣中北部和沙斯達縣中南部發出的，在經過約40分鐘後，於晚間6時取消，估計收到警報的人數約2200人。氣象局表示，這場龍捲風最後在一個偏遠、無人居住的地區著陸，沒有造成任何傷亡。

氣象局隨後發布了一項特別天氣聲明，警告民眾注意漏斗雲（funnel cloud）。氣象局說：「目前的天候有利於形成微弱、短暫的漏斗雲，它通常是無害的，但在極少數情況下會接觸地面，產生時速超過50哩的強烈陣風。因此，民眾如果看到漏斗雲，最好留在室內。」

金門氣象局（Golden Gate Weather Services）指出，特哈馬縣最近一次出現龍捲風是在2021年4月25日，地點在縣轄區柯克伍德（Kirkwood）。根據國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）的紀錄，這場龍捲風使特哈馬縣兩棟房屋遭受輕微破壞。舊金山 紀事報也表示，特哈馬縣2021年1月其實還出現了另外兩場龍捲風，造成樹木和電線受損，但無人員傷亡。

氣象局分享了一段聖地牙哥加大Alert California網路3日捕捉到的龍捲風影片，可以清楚看到龍捲風在山麓地區快速旋轉移動。氣象局指出，這場龍捲風是美國今年首場確認的龍捲風。