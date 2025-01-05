加州致命車禍人數 去年降7.5%

加州2024年前九月的致命車禍減少228起，交通事故死亡人數減少7.5%。圖為一名女性酒後駕車逆向行駛，造成連環車禍。(美聯社)

橙縣紀事報報導，與2023年同期相比，加州 2024年前九月的致命車禍減少228起。根據這項數據推算，2024年加州的交通事故死亡人數可能比過去五年任何一年都少，幾乎恢復到疫情前水平。

根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的初步數據，2024年前九月加州因汽車事故死亡的人數估計為2824人，低於2023年同期的逾3000人，同比減少7.5%。以近10年統計，加州交通事故死亡人數最多的一年是2022年，高達4428人。

這一減少趨勢與全美一致。初步數據顯示，美國有35州及波多黎各的交通事故死亡人數下降。2024年1月至9月，全美約2萬9135人死於交通事故，比2023年同期減少4.4%。

NHTSA的另項數據顯示，2024年前九月全美汽車行駛總里程增加197億哩，比2023年同期多0.8%。全美每行使1億哩的死亡率從1.24降至1.18，加州則降至1.16。

不過，專家警告，短期數據不足以預測趨勢。儘管行駛里程增加、致命事故數量下降，但專家認為，目前還不能確定這一趨勢是否會持續。灣區 政府協會（ABAG）助理通訊總監古德溫(John Goodwin)表示：「單一年度的比較不足以顯示是否真正朝正確方向前進，我們需要更長期的數據。」ABAG是一個區域規畫機構，旨在促進舊金山灣區各地政府之間的合作，以建立更強大、更健康的社區。

儘管加州去年前九月的交通事故死亡人數減少，但仍占全美約十分之一。與幾個人口大州相比，德州 交通事故死亡人數3049人，下降4.6%，死亡率1.34，高於加州；佛羅里達州2290 人，下降 8.1%，死亡率1.31，也高於加州；紐約州813人，下降3.6%，死亡率為0.89，低於加州。

NHTSA副管理員舒爾曼（Sophie Shulman）表示：「儘管交通死亡人數持續下降令人鼓舞，但我們的工作還遠未結束。NHTSA將致力於採用『安全系統方法』，並努力實現全國道路零死亡的願景。」