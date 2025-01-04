限制垃圾食品 州長發行政命令

薯片被視為超加工食品 之一。（本報檔案照片）

州長紐森 3日發布行政命令，指示州政府衛生福利機構尋求限制「超加工食品」（ultraprocessed foods）的方法，並引導加州 低收入營養援助計畫者的領受人選擇更健康的食物。

紐森在書面聲明中說：「我們吃的食物不應該讓我們生病。我們將與食品業者、消費者和專家合作，打擊超加工食品，為加州人創造更健康的未來。」超加工食品通常含有化學添加物，包括防腐劑（preservatives）和甘味劑（sweeteners）。紐森在他的行政命令中特別提到了薯片、餅乾、糖果、蘇打水、熱狗和午餐肉。大體而言，超加工食品就是俗稱的「垃圾食品」（junk foods）。

近年來，超加工食品已成為許多不同派別的政治家的鎖定目標，從川普的聯邦衛福部長提名人小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）到佛蒙特州民主黨參議員桑德斯 （Bernie Sanders）。小甘迺迪和桑德斯都呼籲聯邦政府，對超加工食品進行限制。

這項命令不會直接影響超加工食品的供應商，而是要所屬州級機構提出減少消費超加工食品的政策，特別是加州版食物券 CalFresh 的領受者，州長所屬機構須在4月1日前提出建議。行政命令中也指出，研究顯示超加工食品與癌症、糖尿病和其他許多健康問題有重大關聯。

紐森還指出，將近四分之三的美國成年人體重超重，近 40%的青少年患有糖尿病前期（prediabetic）。該命令還指示相關機構推薦加州可以採用更高學校營養標準的地區，以促成讓學生有更健康的學校午餐，這個部分的建議將於10月1日前呈交給州長。