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低排車可走共乘道計畫實施超過20年 9月底到期

編譯廖宜怡／綜合報導
加州實施20多年的清潔能源車輛單獨駕駛可使用共乘車道的計畫，將於2025年9月30日到期。（美聯社）
加州實施20多年的清潔能源車輛單獨駕駛可使用共乘車道的計畫，將於2025年9月30日到期。（美聯社）

加州允許零排放和低排放車輛（電動車或電油兩用車）駕駛獨自使用共乘車道的計畫已實施超過20年，如果議會不批准延長，這項計畫或許將於2025年9月底畫下休止符。

舊金山紀事報指出，儘管加州州長紐森（Gavin Newsom）去年9月已簽署法案將「清潔空氣車輛印花計畫」（Clean Air Vehicle decal program）延長實施至2027年1月1日，但除非聯邦也同時延長這類共乘車道使用條款的期限，否則加州的延長將毫無意義。

儘管交通官員避免對此事做出過於明確的預測，但紀事報認為，將單獨駕駛車輛排除在共乘車道之外，可能對一些高速公路產生包括正反兩面的重大影響：好比共乘車道車速可能變快、普通車道車速可能變慢、可鼓勵更多通勤者共乘一車或使用大眾交通系統、單獨駕駛付費使用共乘車道可增加政府收入等。

此外，這項改變也有可能完全適得其反。如果某些高速公路的普通車道和共乘車道的車速過於不平衡，可能同時減慢兩種車道的車速。柏克萊加大研究人員在2011年一項研究中得出一項結論：當普通車道變得擁擠時，共乘車輛在進出共乘車道時必須配合普通車道緩慢的行車速度。

根據加州交通廳（Caltrans）去年5月公布的數據，加州有超過50萬名駕駛人擁有有效的清潔空氣車輛貼紙，註冊人數最多的前六個縣依序是洛杉磯縣、橙縣、聖塔克拉拉縣、阿拉米達縣、聖地牙哥縣和康曲柯士達縣，但共乘車道每哩（per HOV mile）清潔空氣車輛比重最高的是阿拉米達縣，為228輛。

洛杉磯加大拉斯金中心（Luskin Center）2016年所做的一項調查發現，40%的電動車車主購買電動車的首要原因是為了獲得清潔空氣車輛貼紙，目的在節省通勤時間。

2005年，為協助推廣節能車輛、實現環保目標，國會授權美國環保署，允許節能車輛的單獨駕駛使用共乘車道，而且多年來多次批准延期。不過，紀事報表示，目前並不清楚聯邦是否會在未來九個月內批准延限，但初步跡象顯示可能不會。

加州 電動車 洛杉磯加大

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