兆彩12.2億頭獎 尚無人領

北加州售出的12.2億美元巨獎仍無人認領，中獎者最長有一年的時間來領取大獎。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報報導，上周五開獎三天後，12.2億美元的兆彩 （Mega Millions）頭獎仍無人認領，這是兆彩史上第五大巨獎。

中獎彩票是位於沙斯達縣（Shasta County）柯頓伍德（Cottonwood）小鎮5號州際公路（Interstate 5）旁的Sunshine Food & Gas購買的，該公司也被稱為「Circle K & Fuel Up」。

該加油站經理辛格（Baljinder Singh）指出，截至周一（2024年12月30日）上午，中獎組合 3、7、37、49、55 和金色Mega Ball 6的獎金還未被領取。

加州 彩票機構的官員說，中獎者最長有一年的時間來領獎。無論中獎者是否立即領獎，Sunshine Food & Gas都將因售出中獎彩票而獲得100萬美元的獎金。辛格說：「能賣出中獎彩票，我們感到非常激動和高興。」

除了中獎者生活將因鉅額獎金而改變之外，加州的公立學校 也將從彩票的銷售中受益。加州彩票機構宣布，兆彩 彩票的銷售將為教育事業帶來8950萬美元的收入。

「這對於我們的中獎者以及全美各地從彩票銷售中獲益的所有偉大組織和事業來說，都是一個令人難以置信的特殊時刻，」兆彩獎券集團（Mega Millions Consortium）首席總監詹斯頓（Joshua Johnston）在一份聲明中說：「我們的教育事業、公園和其他許多偉大的組織也都從中受益。」

加州彩民在這次中獎中尤為幸運。另外兩張彩票，一張是在普萊瑟縣（Placer County）羅斯維爾（Roseville）的Chevron購買的，另一張是在聖伯納汀諾市（San Bernardino）的Cardenas Market購買的，都與前五個號碼相符，每張彩票都獲得約78萬7500美元的獎金。二等獎得主可在六個月內領取彩票。

加州樂透（California Lottery）發言人貝克（Carolyn Becker）說：「為公共教育籌集一點額外資金是加州彩票存在的全部理由。我們總是樂於看到我們的彩民贏得鉅額大獎，但我們更引以為豪的是，公立學校已經在贏錢了。像這樣的大獎有助於促進強勁的銷售，這反過來又幫助我們為教育籌集更多的資金。」

柯頓伍德人口僅有6000人，現在卻中了美國史上最大的彩票大獎之一。雖然中獎者的現金支付估計為5億7190萬美元，但財務顧問通常會推薦年金方案，即在30年內支付全部獎金。

此次中獎是繼2023年8月佛州創紀錄的15.8億美元兆彩大獎之後的又一次中獎。從那時起，在目前的31連開期間，已有超過3140萬張彩票中獎。