我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？

總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增2130億

兆彩12.2億頭獎 尚無人領

編譯組／綜合報導
北加州售出的12.2億美元巨獎仍無人認領，中獎者最長有一年的時間來領取大獎。（電視新聞截圖）
北加州售出的12.2億美元巨獎仍無人認領，中獎者最長有一年的時間來領取大獎。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報報導，上周五開獎三天後，12.2億美元的兆彩（Mega Millions）頭獎仍無人認領，這是兆彩史上第五大巨獎。

中獎彩票是位於沙斯達縣（Shasta County）柯頓伍德（Cottonwood）小鎮5號州際公路（Interstate 5）旁的Sunshine Food & Gas購買的，該公司也被稱為「Circle K & Fuel Up」。

該加油站經理辛格（Baljinder Singh）指出，截至周一（2024年12月30日）上午，中獎組合 3、7、37、49、55 和金色Mega Ball 6的獎金還未被領取。

加州彩票機構的官員說，中獎者最長有一年的時間來領獎。無論中獎者是否立即領獎，Sunshine Food & Gas都將因售出中獎彩票而獲得100萬美元的獎金。辛格說：「能賣出中獎彩票，我們感到非常激動和高興。」

除了中獎者生活將因鉅額獎金而改變之外，加州的公立學校也將從彩票的銷售中受益。加州彩票機構宣布，兆彩 彩票的銷售將為教育事業帶來8950萬美元的收入。

「這對於我們的中獎者以及全美各地從彩票銷售中獲益的所有偉大組織和事業來說，都是一個令人難以置信的特殊時刻，」兆彩獎券集團（Mega Millions Consortium）首席總監詹斯頓（Joshua Johnston）在一份聲明中說：「我們的教育事業、公園和其他許多偉大的組織也都從中受益。」

加州彩民在這次中獎中尤為幸運。另外兩張彩票，一張是在普萊瑟縣（Placer County）羅斯維爾（Roseville）的Chevron購買的，另一張是在聖伯納汀諾市（San Bernardino）的Cardenas Market購買的，都與前五個號碼相符，每張彩票都獲得約78萬7500美元的獎金。二等獎得主可在六個月內領取彩票。

加州樂透（California Lottery）發言人貝克（Carolyn Becker）說：「為公共教育籌集一點額外資金是加州彩票存在的全部理由。我們總是樂於看到我們的彩民贏得鉅額大獎，但我們更引以為豪的是，公立學校已經在贏錢了。像這樣的大獎有助於促進強勁的銷售，這反過來又幫助我們為教育籌集更多的資金。」

柯頓伍德人口僅有6000人，現在卻中了美國史上最大的彩票大獎之一。雖然中獎者的現金支付估計為5億7190萬美元，但財務顧問通常會推薦年金方案，即在30年內支付全部獎金。

此次中獎是繼2023年8月佛州創紀錄的15.8億美元兆彩大獎之後的又一次中獎。從那時起，在目前的31連開期間，已有超過3140萬張彩票中獎。

加州 兆彩 公立學校

上一則

緬懷卡特 民眾聚集尼克森圖書館留言

下一則

好市多年貨上架滿足華人胃 蛇年應景包裝吸睛

延伸閱讀

加州這些新法 將助居民省錢

加州這些新法 將助居民省錢
加州新法：明年起 保險公司須增火災高風險區保單量

加州新法：明年起 保險公司須增火災高風險區保單量
加州遊民危機大幅緩減？紐森被揭撒謊 近5年增加3萬人

加州遊民危機大幅緩減？紐森被揭撒謊 近5年增加3萬人
加州明年最低工資16.5元 40縣市或地區更高

加州明年最低工資16.5元 40縣市或地區更高
紐森「加州遊民減少」說 官方新數據打臉：未減反續增

紐森「加州遊民減少」說 官方新數據打臉：未減反續增
加州路邊停車需離路口20呎 舊金山3月1日起違規罰40元

加州路邊停車需離路口20呎 舊金山3月1日起違規罰40元

熱門新聞

聖荷昆縣士德頓2024年10月發現的河殼菜蛤。（Elizabeth Wells／加州水資源局）

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

2024-12-29 15:52

「這裡不是中國」華男遇人肉佔車位 爆爭執

2024-12-24 18:53
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

2024-12-26 12:46
陳先生家前院的鐵絲網。（蔡女士提供）

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

2024-12-27 01:20
聖塔安尼塔購物中心，26日節後第一天，大部分商家都比較冷清。（記者邵敏／攝影）

南加華人區商場節後冷清 唯這些店生意火爆、排長隊

2024-12-26 20:15
漢堡王（Burger King）即日起至12月31日推出超值優惠。（漢堡王官網）

漢堡王年底特惠 消費滿1元送漢堡

2024-12-27 01:00

超人氣

更多 >
「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由

「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由
「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡