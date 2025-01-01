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不知不可 2025多項新法上路

編譯陳盈霖╱綜合報導
加州一系列法案將於今天生效，包括大麻咖啡館。（截自KTLA）
加州一系列法案將於今天生效，包括大麻咖啡館。（截自KTLA）

惠提爾日報報導，新年即將來臨，意味著一系列加州法律即將生效。部分新法對民眾生活可能帶來影響，值得關注。

大麻咖啡館

地方政府將允許特定的大麻零售商準備且銷售不含大麻的食品和飲品，且可舉辦售票的現場活動。這項法案去年9月底由加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署，目的是替「阿姆斯特丹式（Amsterdam-style）大麻咖啡館」鋪路，人們可在這類場所一邊使用大麻，一邊享用咖啡、三明治與現場音樂。

兒童內容創作者

紐森去年簽署兩項法案，幫助製作網路內容賺取收入的未成年人受到更好的財產保護。其中一項擴大長期適用的「庫根法」（Coogan Act），要求父母替其子女演員的總收入設立信託，而且至少存入15%。新規則將「兒童網紅」（kidfluencers）納入範疇。

另一項法案是將財務保護擴大至出現在影片博客（vlogs）中的未成年人，要求父母將內容創作者總收入的一部分存入信託帳戶，供孩子成年後提取。

教育

新年有多項教育相關新法，從禁止未經同意披露年輕人性別認同的規定，到要求小學提供免費生理期用品等。其他法規則涉及課堂教學內容，包括確保學生了解加州原住民淘金熱潮時期和西班牙殖民時期遭受的生命損失、奴役、飢餓、疾病和暴力等歷史。

加州公立學校還將被要求教授「門德斯起訴西敏寺」（Mendez v. Westminster）案，這是個具有里程碑意義的案例，涉及橙縣一個家庭與當地學區，幫助結束全國各地校園種族隔離法。

電動自行車

禁止出售可改變電動自行車速度限制的「調整套件」（tuning kit），該設備可修改電動自行車速度。新法明確禁止出售此類產品，以防止電動自行車速度被非法修改，保障使用者安全。

驅逐通知

加州法律最初規定，租客在收到房東驅逐通知後，有五日時間向法庭提出辯護，否則法官可對房東做出缺席判決。新法將原本的五天回應期限延長至十天，替租戶提供更多時間獲得法律援助或準備辯護的文件。

生育治療

某些保險公司需在2025年承保生育治療，包括試管嬰兒（IVF）。該法要到2025年7月才生效，將要求大型團體醫療保險計畫涵蓋最多三次取卵，且禁止對生育藥物或服務設置歧視性條件或限制。

醫療債務

醫療債務將不再與信用報告機構共享，這意味著醫療債務不會出現在信用報告中。儘管如此，醫療債務仍須償還。聖塔芭芭拉民主黨籍參議員利蒙（Monique Limon）表示，新法旨在幫助「提高那些在信用報告上被不準確和不公平背負醫療債務者的信用評分。」

線上訂閱

公司須獲得明確的用戶同意，才能自動續訂2025年7月1日之後訂閱的服務，且須向用戶發送年度提醒，提供取消服務訊息。

行人穿越道附近停車

2025年起，駕駛者在行人穿越道20呎範圍內停車恐會被開罰，即使沒有張貼標誌。法律規定，若有路緣延伸，禁止停車區將減少至15呎。紐森2023年即批准該法，2025年元旦起允許相關單位對違法者開罰。

青少年住宅設施

替未成年人提供服務的住院治療機構（也稱短期住院治療計畫）在使用隔離或限制措施時，須向兒童、其父母或監護人及加州社會服務廳報告相關資訊與未成年人可得到的權利。自2026年起，這些資訊將被公開，以便家長和監護人更清楚了解設施處理方法。

加州一系列法案將於今天生效，包括大麻咖啡館。（截自KTLA）
加州一系列法案將於今天生效，包括大麻咖啡館。（截自KTLA）

加州 大麻 紐森

上一則

加州多項新法生效 保障民眾權益省荷包

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