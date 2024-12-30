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中國入侵物種首次出現北美 加州緊急圍堵

編譯胡立宗／綜合報導
聖荷昆縣士德頓2024年10月發現的河殼菜蛤。（Elizabeth Wells／加州水資源局）
聖荷昆縣士德頓2024年10月發現的河殼菜蛤。（Elizabeth Wells／加州水資源局）

河殼菜蛤（golden mussel）原生主要在中國，因為生存力超強，可以跟船到處跑；因此除香港、台灣、日本，連南美的巴西、巴拉圭、阿根廷都有，但最近在加州發現河殼菜蛤，卻是北美大陸第一次，因此相關機關緊張異常。

河殼菜蛤，學名為Limnoperna fortunei，因為在原生地以外沒有天敵，因此入侵後常過度繁殖，引發水質與阻塞問題。加州發現的第一例是10月17日在士德頓港（Port of Stockton），之後已經往南到麥賽德縣（Merced County）的San Luis Reservoir地區。

加州目前已知的河殼菜蛤分布圖，南到麥賽德縣。（加州漁獵局）
加州目前已知的河殼菜蛤分布圖，南到麥賽德縣。（加州漁獵局）

加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）已經採取緊急行動，並將河殼菜蛤列為管制物種，進口、運送或持有河殼菜蛤都是非法。

漁獵局魚類主管Jay Rowan強調，河殼菜蛤的威脅，比誇加貽貝（quagga mussel）與斑馬貽貝（zebra mussel）更大；因為河殼菜蛤能生存的水質範圍很大，列為管制物種只是第一步，接下來還要防堵。

漁獵局指出的辨識方法為：

•小型，長度不超過1.5吋；

•緊密吸附在堅硬物體表面；

•顏色從淺金、暗黃至褐色都有；

•常見於淡水與半海水區。

如果發現任何疑似河殼菜蛤的物種，可以照相後上傳至https://survey123.arcgis.com/share/716f884fb2b34bd8a905bff392719e12

河殼菜蛤可能造成的威脅包括：

1、環境面：河殼菜蛤食量很大，會把其他原生種的微生物吃光，導致水體內的生態變化；

2、經濟面：河殼菜蛤會大量繁殖，阻塞自來水廠、水庫、發電廠或灌溉用水的管道。

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