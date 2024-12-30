川普聘印度裔克里許南 引發矽谷、MAGA人士互嗆

美國印度裔媒體報導川普任命克里許南所引發的MAGA怨憤。 (youtube.com螢幕截圖)

總統當選人川普 宣布聘請印度 裔的克里許南（Sriram Krishnan）監管美國人工智慧AI政策的決定，引發了科技界和MAGA挺川人之間的尖酸互嗆，也引爆了MAGA的激烈反印度人情緒。

舊金山紀事報報導，川普選擇一位印度裔美國科技高管和投資者來提供人工智能方面的建議，激怒了他的一些反移民支持者。這種強烈的反對在川普的大型科技支持基礎和極右翼之間造成了潛在的裂痕，也促使一位矽谷民主黨政客公開斥責反對者。

川普在競選時曾表示，他將設法減少合法移民以及非法移民 ，以保障美國出生人士的工作機會。川普本月宣布任命矽谷風險投資公司霍洛維茨(Andreessen Horowitz) 合夥人克里許南來監督下一任政府的人工智慧政策。

反對任命克里許南的「讓美國再度偉大」MAGA知名挺川人士中，包括了盧莫（Laura Loomer），她是極右派行動人士（far-right activist），經常使用種族歧視的詞語。盧莫指出，川普任用一位印度出生的人來掌理AI政策，跟川普自己說的「美國第一」（America first）議程是背道而馳的。

克里許南所支持的移民政策，包括去除「以國家為單位的綠卡限額」（country-specific caps on green cards），這樣就可以從印度等國家引進更多的科技人才。

盧莫在社交平台 X 上問道：當川普任命這個想要取消綠卡上限的人時，政府將如何「控制美國的移民並促進美國優先創新」，這些移民將到美國來，並搶走應該給美國STEM學生提供的職位。另一位X用戶貼出了克里希南的照片，並問道：「你們中有人投票支持這位印度人來統治美國嗎？」

曾領導Twitter、Facebook、微軟和Snap產品團隊的克里許南沒有回覆紀事報置評的請求。但馬斯克、投資者薩克斯（David Sacks）和聖塔克拉拉的民主黨眾議員羅康納（Ro Khanna）為克里許南辯護。

馬斯克告訴他的追隨者不要理睬盧默，而羅康納在給紀事報的聲明中表示，克里許南是一位「深思熟慮的科技領袖，他的成功是美國例外論（American exceptionalism）的一個實例。對他的身分和他對移民改革看法的攻擊是荒謬的。我們應該慶祝這樣的一個事實：世界上一些最聰明、最有才華的人，希望為美國經濟做出貢獻。」