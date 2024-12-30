我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

川普聘印度裔克里許南 引發矽谷、MAGA人士互嗆

編譯林思牧／綜合報導
美國印度裔媒體報導川普任命克里許南所引發的MAGA怨憤。 (youtube.com螢幕截圖)
美國印度裔媒體報導川普任命克里許南所引發的MAGA怨憤。 (youtube.com螢幕截圖)

總統當選人川普宣布聘請印度裔的克里許南（Sriram Krishnan）監管美國人工智慧AI政策的決定，引發了科技界和MAGA挺川人之間的尖酸互嗆，也引爆了MAGA的激烈反印度人情緒。

舊金山紀事報報導，川普選擇一位印度裔美國科技高管和投資者來提供人工智能方面的建議，激怒了他的一些反移民支持者。這種強烈的反對在川普的大型科技支持基礎和極右翼之間造成了潛在的裂痕，也促使一位矽谷民主黨政客公開斥責反對者。

川普在競選時曾表示，他將設法減少合法移民以及非法移民，以保障美國出生人士的工作機會。川普本月宣布任命矽谷風險投資公司霍洛維茨(Andreessen Horowitz) 合夥人克里許南來監督下一任政府的人工智慧政策。

反對任命克里許南的「讓美國再度偉大」MAGA知名挺川人士中，包括了盧莫（Laura Loomer），她是極右派行動人士（far-right activist），經常使用種族歧視的詞語。盧莫指出，川普任用一位印度出生的人來掌理AI政策，跟川普自己說的「美國第一」（America first）議程是背道而馳的。

克里許南所支持的移民政策，包括去除「以國家為單位的綠卡限額」（country-specific caps on green cards），這樣就可以從印度等國家引進更多的科技人才。

盧莫在社交平台 X 上問道：當川普任命這個想要取消綠卡上限的人時，政府將如何「控制美國的移民並促進美國優先創新」，這些移民將到美國來，並搶走應該給美國STEM學生提供的職位。另一位X用戶貼出了克里希南的照片，並問道：「你們中有人投票支持這位印度人來統治美國嗎？」

曾領導Twitter、Facebook、微軟和Snap產品團隊的克里許南沒有回覆紀事報置評的請求。但馬斯克、投資者薩克斯（David Sacks）和聖塔克拉拉的民主黨眾議員羅康納（Ro Khanna）為克里許南辯護。

馬斯克告訴他的追隨者不要理睬盧默，而羅康納在給紀事報的聲明中表示，克里許南是一位「深思熟慮的科技領袖，他的成功是美國例外論（American exceptionalism）的一個實例。對他的身分和他對移民改革看法的攻擊是荒謬的。我們應該慶祝這樣的一個事實：世界上一些最聰明、最有才華的人，希望為美國經濟做出貢獻。」

川普 非法移民 印度

上一則

洛城豪華公寓劫案 搶匪扮警察 帶走大量現金、珠寶

下一則

資深地產經紀：明年南加房地產復甦 有望成長10-20%

延伸閱讀

2025展望 川普「美國優先」思維 會先應對中東、俄烏或印太？

2025展望 川普「美國優先」思維 會先應對中東、俄烏或印太？
5事影響股市：科技七雄股全下挫 美債今年漲勢幾歸零

5事影響股市：科技七雄股全下挫 美債今年漲勢幾歸零
加州藍轉紫 民主黨一俱樂部找這行業治療師來演講

加州藍轉紫 民主黨一俱樂部找這行業治療師來演講
封面故事／谷歌年度搜尋關鍵字 川普、馴鹿寶貝…最夯

封面故事／谷歌年度搜尋關鍵字 川普、馴鹿寶貝…最夯
德州邊境牆建材 法官不准拜登政府賣掉 川普叫好

德州邊境牆建材 法官不准拜登政府賣掉 川普叫好
墨西哥認川普關稅威脅是虛張聲勢 反從中看到商機

墨西哥認川普關稅威脅是虛張聲勢 反從中看到商機

熱門新聞

科技富豪艾利森(Larry Ellison，右)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

2024-12-22 14:43
聖荷昆縣士德頓2024年10月發現的河殼菜蛤。（Elizabeth Wells／加州水資源局）

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

2024-12-29 15:52

「這裡不是中國」華男遇人肉佔車位 爆爭執

2024-12-24 18:53
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

2024-12-26 12:46
陳先生家前院的鐵絲網。（蔡女士提供）

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

2024-12-27 01:20
聖塔安尼塔購物中心，26日節後第一天，大部分商家都比較冷清。（記者邵敏／攝影）

南加華人區商場節後冷清 唯這些店生意火爆、排長隊

2024-12-26 20:15

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起