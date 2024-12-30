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入學率下降、預算赤字升 加州關校數量明顯增加

編譯廖宜怡／綜合報導
專家認為，為了填補預算赤字，加州關閉學校的作用可能不大，但無可避免。（美聯社）
專家認為，為了填補預算赤字，加州關閉學校的作用可能不大，但無可避免。（美聯社）

與美國其他州相比，加州關閉學校的比例相對較低。在全州共約1萬多所學校中，每年被關閉的學校約50到80所。然而，隨著加州各學區入學率前所未有地持續下降，這一數字開始飆升。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州許多學區都正在考慮關閉學校。在灣區，除了關校新聞炒得沸沸揚揚的舊金山聯合學區和屋崙聯合學區，聖塔克拉拉縣的Alum Rock Union學區也已投票決定，將在本學年度結束時關閉其21所學校中的6所，並於明年春季再關閉兩所，同時合併另外3所。此外，聖塔羅莎市學區（Santa Rosa City）和蘇諾瑪谷學區（Sonoma Valley）也有意關閉學校。

協助加州學區維持財務穩定的「財務危機與管理支援團隊」（Fiscal Crisis and Management Assistance Team）執行長法恩（Mike Fine）說：「關閉學校可能是學區所能做出的最情緒化決定，這是一個非常、非常困難的決定。」

教育領導人表示，對許多學區而言，關校是難以避免的。如果不這麼做，可能導致學區財務崩潰、破產、被州政府接管，最終州政府將任命監管人獨立進行關校決定。

面對這種情況，部分學區盡可能延遲做出這個無可避免的決定。舊金山聯合學區和屋崙聯合學區已經承認他們必須關閉學校，但到目前為止，他們的學區委員會還未表達出這麼做的意願，因為決定關校將使學區委員受到抨擊，可能會傷及其政治前途。

不過，法恩說：「這是他們份內的工作，如果他們不願意做出決定、做正確的事，他們的決策能力會受到質疑。」

紀事報表示，儘管政治是模糊的，但數據是明確的。加州公立學校2013年有超過620萬名學生，到2023年，學生總人數減少為580萬人，預測到2033年，加州公校學生人數可能只剩510萬人。

加州學區委員會協會（California School Boards Association）資訊長佛林特（Troy Flint）說：「對所有人來說，關閉學校是最後的手段。大家都知道，這是一個非常不受歡迎且有爭議性的決定，但許多學區還是得做出。因為資源被分得這麼稀薄，對任何人都沒有好處。」

學區 加州 舊金山

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