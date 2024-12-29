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加州藍轉紫 民主黨一俱樂部找這行業治療師來演講

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州由藍轉紫，當地民主黨人正在努力應對本身政治格局的變化。（美聯社）
加州由藍轉紫，當地民主黨人正在努力應對本身政治格局的變化。（美聯社）

大選後不久，加州橙縣一個民主黨俱樂部邀請了一位心理治療師前來演講，協助他們面對川普重新當選總統後對他們造成的壓力，這似乎是身為美國對抗川普堡壘的加州再自然不過的反應。

不過，政治新聞媒體Politico指出，民主黨在今年11月大選後對川普進行的抵制，已與川普首度當選時不同。在全國範圍內，準備遊行示威的民主黨人已明顯變少，有些人甚至完全不關心新聞；在華府，民主黨員正在重新調整策略，一些進步派人士打算接受川普的部分民粹主義政策，儘管在內心詛咒川普政府失敗。

加州民主黨人自己也發現，不但加州抵制川普的方式和性質正在發生變化，加州本身的立場也發生了變化。為了了解加州目前在政治格局中所處的地位，加州民主黨已開始進行自我檢視和評估。

Politico指出，八年前，馬斯克（Elon Musk）稱川普不適合當總統、小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）還是個默默無聞的人、賀錦麗才剛當選聯邦參議員。而今年大選，賀錦麗雖然輕鬆贏得加州、領先川普約20個百分點，但川普在加州的得票率比2020年成長了9個百分點，而且翻轉了加州十個上次由拜登勝出的縣。

前加州州長戴維斯（Gray Davis）點出進步派在加州遭受的打擊，從舊金山市長布里德（London Breed）競選連任失敗、進步派的屋崙市長、阿拉米達縣地檢長和洛杉磯縣地檢長皆遭到罷免、選民通過嚴打犯罪的法案，都可以看出加州政治風向的轉變。

戴維斯說：「每個人都該照照鏡子捫心自問，為什麼選民會棄他們而去。」

2003年遭到罷免的戴維斯深知政治風向的轉變有多快。他認為，加州並未變紅，但從民主黨近幾十年來的政治進程來看，他們在這場政治鬥爭中也從未完全獲勝過。

橙縣民主黨官員強森-諾瑞斯（Lauren Johnson-Norris）說：「我想，我們可能忽略了民眾最關心的事。」

加州 川普 民主黨

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