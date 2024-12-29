門廊盜竊猖狂 六招主動出擊防小偷

麥賽德的門廊竊賊。（麥賽德警局提供）

美國人線上購物與送貨到家的消費模式愈來愈普遍。Adobe Analytics統計，2024年「網路星期一」的銷售量達到1330億美元，高於去年的1240億美元，但同時也便宜了門廊盜竊（porch pirate）。

貨運公司Pitney Bowes統計，美國人在2023年網路訂購了220億件包裹 ，相當於每戶165件。失竊率呢？Security.org在11月對1萬1163個成年人的訪談顯示，6%的加州 人過去三個月曾經碰過門廊盜竊，中位價格為83元。

該怎麼防制門廊盜竊，沙加緬度蜂報整理了各方看法，提出六個主動出擊的辦法：

・密碼開箱：亞馬遜 等業者都提供在雜貨店或公寓大樓內的保險箱取物，收到電郵或簡訊的密碼後就可以開箱。

・自己買個郵箱：家門口擺個上鎖的投遞箱，送貨員可以將包裹放進去，但只有屋主能開箱子。

・要求簽名收件：FedEx與UPS都可以要求，必須收件人簽名才算送達，這對高價物品來說特別實用。

・到店取貨：美國郵政 、FedEx與UPS都接受到店取貨的訂單，收件人必須自己去拿。

．寄到辦公室：據稱已經有84%的人不再往家裡寄包裹，而是改寄辦公室，這也是沒有辦法中的辦法，畢竟寄到公司有點公器私用。

・限定收件時間：UPS可以設定收貨時間與方式，FedEx可以將包裹轉送到其他地址，或送到當地的FedEx location據點，或Walgreens、Dollar General分店。

當然還有防君子不防小人的被動作法：

・設定到貨通知：許多貨運商都提供追蹤服務，輸入貨號就能查看配送進度，並在抵達目的地後通知收件人。

・安裝智慧門鈴：Ring或Nest可以記錄門廊的動靜，如果被偷了，可以交給警察偵辦，或是向零售商、貨運商求償。

・被偷馬上報警：確定商品已經送到，但你卻沒拿到，並確定被偷後，第一時間報警，不過不是打911，而是應該打給分局，或是在網站填妥報案單。這樣的好處是，警察能夠幫你找東西，加上錄影或照片也能讓你的索賠更具可信度。