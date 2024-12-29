橙縣新制 顧客涉酒駕將通報餐館

橙縣拉古納海灘警方實施新制，若顧客酒駕被捕將主動通報涉案餐飲業者，藉此加強業者酒精管控責任，預防酒駕事故。（取材自abc7電視台）

南加州 橙縣拉古納海灘（Laguna Beach）警方近日推動餐飲業酒駕防制新制，規定若有顧客涉及酒駕被捕，將主動通報涉案業者。新措施獲得包括知名法式餐廳Moulin等當地業者大力支持，業者認為此舉有助於加強酒精飲料管控，防止酒駕悲劇發生。

「如果你去過巴黎的咖啡 館，就會發現我們提供同樣的體驗，」Moulin餐廳老闆弗里諾（Laurent Vrignaud）說。該家法式小酒館專營傳統烘焙、葡萄酒和香檳等，雖然顧客酗酒情況罕見，但店方仍謹慎以對。「我們曾在中午就必須為幾位酒醉顧客叫Uber，」弗里諾回憶道：「這是我們的責任，我們希望顧客能開心用餐，平安歸來，不會與警方發生衝突。」

據了解，新措施在提升業者對酒駕防制的重視程度，同時也讓他們有機會檢視內部管理是否符合加州酒精飲料管制部（Alcoholic Beverage Control ，簡稱ABC）的規定。弗里諾表示：「我認為這是很好的做法。我們從內部做起，嚴格禁止員工上班飲酒，所有員工都必須接受ABC的專業培訓。」

「我們不是夜店，晚上也不營業，但作為酒精飲料供應者，我們確實有責任控管顧客的飲酒量，」弗里諾強調，「若發現顧客酒量將超標，我們會及時喊停，並協助叫車送他們回家。」

拉古納海灘警方表示，通報機制並非懲罰性質，主要是預防導向。不過，酒精飲料管制部仍保有調查權，可針對涉及酒駕案件的業者進行調查，並就過度供酒行為追究責任。「最令人不安的是，過度供應酒精飲料可能導致顧客危及自己或他人生命，」弗里諾直言，呼籲同業重視這項防制措施。

根據規定，ABC有權調查與酒後駕車有關的餐飲企業，並追究過度提供酒精飲品的責任。透過這項新政策，餐飲業者和執法機構的合作將有助於預防酒駕，營造更安全的社區環境。