自投羅網 華男逃亡數月後再入境被逮

嫌犯田宇博（Yubo Tian，音譯）逃亡多月，再次入境美國時被捕。（沙加緬度縣警局）

37歲中國公民田宇博（Yubo Tian，音譯），因涉及禮品卡詐騙在加州 被捕，面臨多項指控。他繳納保釋金後出獄，開始長達數月逃亡之路。期間，嫌犯曾回到中國，後又前往其他國家；今年12月，他嘗試再次入境美國時被捕。當局尚未解釋田宇博為何「自投羅網」。

根據hoodline報導，加州沙加緬度縣警局日前宣布再次逮捕嫌犯田宇博，該華人此前因禮品卡詐騙被捕。當局在社交媒體上分享這次逮捕，並揭示田宇博的逃亡過程。田宇博此次被捕後不得保釋，仍將面臨與零售盜竊和欺詐有關的指控。

今年8月，田宇博涉嫌從Target 和Apple等商家盜取6300多張禮品卡被捕，他同時被控參與國際詐騙，篡改禮品卡條形碼，並將資金轉移到海外帳戶。

警探Andy Cater指出，當局發現嫌犯在Target商店內，從櫃台取出大量禮品卡後，又將它們重新放回去。警方意識到，這與此前觀察到的犯罪活動類似。調查人員指出，嫌犯不分晝夜地查詢數萬個號碼，檢查禮品卡是否已被商店出售並注入資金。大部分情況下，禮品卡上的餘額會在消費者購買後30分鐘內，就被犯罪團夥盜用。

hoodline報導指出，當局精心策劃，在為期五天的行動中抓捕這些參與零售犯罪的嫌犯；不過田宇博被拘留後，儘管面臨多項嚴重指控，但在繳納保釋金後，很快被釋放。

田宇博沒有按時出庭，他踏上長達數月的逃亡之路。今年9月，田宇博回到中國，11月他前往阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）、西班牙等地，並於12月初再次來到美國邊境 。12月12日，嫌犯田宇博試圖非法入境美國時被警方逮捕，當局沒有披露田宇博為何再次入境。

聯邦調查局、國土安全部、普萊瑟縣（Placer County）警局多部門密切合作，成功抓捕嫌犯田宇博。警局辦公室指出，田宇博目前已被送回沙加緬度準備出庭，案件審理正在有序推進中。