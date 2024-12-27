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元旦起 加州醫療債務報告禁送信評公司

編譯林思牧／綜合報導
加州州參議員利蒙（Monique Limón），提案禁止醫療和催債機構把消費者的醫療債務報告給信用評分公司，並將於2025年實施。(moniquelimonforsenate.com)
加州州參議員利蒙（Monique Limón），提案禁止醫療和催債機構把消費者的醫療債務報告給信用評分公司，並將於2025年實施。(moniquelimonforsenate.com)

美國醫療收費之高是許多人擔憂的財務負擔，但加州在1月1日將生效一項新法，禁止醫療和催債機構把消費者的醫療債務報告給信用評分公司。

CalMatters報導，全美各地每天都有病人因為擔憂費用而放棄醫療服務。無力負擔費用卻決定尋求醫療服務的人，最終可能會面臨無法償還的債務。從1月1日起，一項新的加州法律將禁止醫療服務提供者和收債人向信用評分機構報告醫療債務資訊。這意味著未付的醫療費用不應出現在人們的信用報告，消費者權益團體稱這對負債患者來說是福音。

現行法規中，醫療債務可能會損害人們的信用評分，造成長期的財務負擔。較低的信用評分通常會導致較高的利率，並使人們更難獲得房屋租賃、汽車貸款甚至就業的資格。

雖然明年元旦生效的新法不會免除醫療債務，但透過將其從信用報告中剔除，可能會讓人必較放心地去住院或接受緊急護理，醫療債務不會影響他們的信用評分。

新法的發起人是聖塔芭芭拉的民主黨參議員利蒙（Monique Limón），她指出，人們並沒有自願選擇生病或接受緊急醫療服務，此類債務不應對他們造成不利的後果。支持者也認為，由於醫療服務提供者和保險公司的計費錯誤，醫療債務更容易出現不準確的情況。

三大信用機構——TransUnion、Equifax 和 Experian——已於2023年停止報告500元以下的醫療債務。根據消費者金融保護局的數據，全美積欠醫療債務的人，平均欠款額額為3100元。在加州，估計有38%的居民背負著某種類型的醫療債務；根據加州醫療保健基金會的數據，低收入欠款居民的百分比攀升至50%以上。

一個應該特別注意的區別是：只有當債務是直接欠於醫療服務提供者或催收機構時，患者才能利用這項法律。但是當債務是透過醫療信用卡或普通信用卡收取時，就不能利用這項新法。

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