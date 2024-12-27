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防止「財富自由殺手」長期護理保險成退休規畫新顯學

記者張庭瑜／洛杉磯報導
專家建議，及早投保長期護理保險，可享稅務優惠，並且避免子女承擔龐大照護費用，不必被迫清空資產，申請白卡。示意圖。（pexel）
專家建議，及早投保長期護理保險，可享稅務優惠，並且避免子女承擔龐大照護費用，不必被迫清空資產，申請白卡。示意圖。（pexel）

文壇巨擘瓊瑤，曾長期照顧臥病在床的丈夫平鑫濤；疑因不想晚年變成插管維生的臥床老人，選擇離開人世，震驚海內外華人社會。這起令人心痛事件，引發社會各界對長期照護議題的反思。金管家財務總監陳凱賀（Kai Chen）及資深會計師劉心潔（Wendy Liu） 表示，被稱為「財富自由殺手」的長期照護費用，不僅是一個家庭的重擔，更是每個人都要及早規畫的人生課題。

根據調查，美國目前提供多元長期護理方案，主要分為四大類：成人日間護理、居家護理、輔助生活機構及專業護理機構。成人日間護理，主要針對行動能力尚可的長者，有醫療補助（Medicaid，俗稱白卡）者，可享早、午餐、接送及基本醫療護理等服務，無補助者費用約每次30美元。居家護理則適合部分自理能力的長者，無醫療補助者約每小時50美元。

輔助生活機構主要服務不需24小時醫療照護的長者，月費約5000至8000美元，雖可通過醫療補助計畫獲得部分補助，但食宿費用仍需自付。專業護理機構則提供全天候醫療照護，年費達10萬至20萬美元，且聯邦醫療保險（Medicare）對這兩種機構照護都不予給付。長期護理高昂的費用，讓一般民眾望之卻步，也讓政府財政不堪重負。

面對困境，華盛頓州2022年率先開徵長期護理稅，帶動全美長期護理險銷售成長，其他多州也計畫跟進。值得注意的是，已投保合格長期護理險的民眾，可豁免此稅。陳凱賀指出，面對長期護理沉重的經濟負擔，有些人選擇提前將資產轉移給子女，以符合醫療補助資格，但該做法風險較高。他指出，「我們經手過許多案例，有的是子女離婚導致資產糾紛，有的是親子關係生變，甚至有資產被揮霍一空的情況。這不但沒有解決問題，反而衍生更多家庭悲劇」。他強調，長期護理保險（LTCI）才是更理性的解決方案。

針對民眾擔心投保長期護理險，會影響白卡資格的疑慮，劉心潔說，以加州為例，兩者可以相輔相成，主要有四大優勢：首先，長期護理險能保護個人資產，避免為符合白卡資格，而被迫耗盡或轉移積蓄；其次，保險可提供白卡未覆蓋的額外服務，例如更高品質的照護設施；第三，保單的等待期設計，能讓被保險人先用保險給付費用，無需立即申請白卡。最重要的是，長期護理險讓用戶在選擇護理機構時，擁有更大自由度，不會受限白卡的特定規範。

劉心潔強調，許多保單都有完善的銜接機制，讓整個照護過程更加周延。她建議民眾不用擔心喪失白卡資格，這兩種保障方式的組合，反而能為用戶的晚年提供更周全的照護規畫。

在稅務方面，2024年減免政策提供分級優惠。40歲以下長期護理投保者，每年可減免470元；41-50歲可減免880元；51-60歲可減免1760元；61-70歲可享4700元的減免額度，70歲以上更可達5880元。特別的是，如果是C型企業支付的保費可全額抵稅，但S型、獨資企業及個人，則需依年齡區間計算。

陳凱賀指出，長期護理保險就像提前為自己和家人買一份安心與尊嚴的保障。與其冒險轉移資產，不如及早投保，是能兼顧財富保值和高品質照護的明智選擇。根據大數據分析，約三分之二的人在人生某個階段會需要長期照護服務，及早投保不僅能確保晚年生活品質，更能避免子女因照顧而犧牲工作與生活品質。

目前市面上的保險商品設計愈來愈靈活，除提供6至10倍的保障倍數，還有通貨膨脹調整條款，確保保額能跟上生活成本的增長。部分產品甚至提供跨國使用服務，讓計畫回國養老的民眾，也能安心投保。專家建議，民眾趁年輕投保，不僅保費較低，更能及早鎖住未來的照護保障。

會計師劉心潔（Wendy Liu） 表示，被稱為「財富自由殺手」的長期照護費用，...
會計師劉心潔（Wendy Liu） 表示，被稱為「財富自由殺手」的長期照護費用，是每個人都有及早規畫的人生課題。（劉心潔提供）

聯邦醫療保險 白卡 保費

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