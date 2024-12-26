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聖誕為何紅綠配？可樂廣告揭密

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
聖誕節的主色調是紅色和綠色，有歷史文化原因，也與宗教有關；可口可樂推出的聖誕老人廣告，進一步鞏固聖誕節使用紅色與綠色的傳統。（取自可口可樂官網）
聖誕節的主色調是紅色和綠色，有歷史文化原因，也與宗教有關；可口可樂推出的聖誕老人廣告，進一步鞏固聖誕節使用紅色與綠色的傳統。（取自可口可樂官網）

聖誕節的主色調是紅色和綠色，其中有歷史文化的原因，也有宗教象徵、節日氣氛的傳承；但直到20世紀初，這兩種聖誕色調才在美國興起，原因與可口可樂的一則廣告有關。

根據生活消費網站Southern Living的報導，幾個世紀前，古老的凱爾特人（Celtic people）喜歡欣賞紅色和綠色的冬青植物度過冬季，並裝飾自己的家園。他們相信，冬青植物可以讓地球在冬天保持美麗，在新的一年為家人帶來好運。凱爾特人在歐洲歷史和文化上有著非常重要的地位，影響許多現代文化和語言，冬季的幸運顏色紅色和綠色因此流傳下來。

此外，聖誕節的主色調紅色、綠色還與宗教有關，特別是基督教。西方國家將每年的12月25日作為耶穌的誕辰慶祝，因此這一天命名為聖誕節，又名耶誕節。在基督教聖經中，紅色被用來象徵耶穌的鮮血，代表犧牲和救贖；綠色則象徵著常青樹，比如冬青和槲寄生，代表永恆的生命，因為它們在寒冷的冬季始終保持相同的色調。

儘管冬季和聖誕節期間，人們使用紅色和綠色的歷史文化由來已久，但在美國，直到20世紀初才開始興起。NPR的報導指出，可口可樂公司曾在1931年，聘請一位名叫Haddon Sundblom的藝術家創作聖誕老人廣告。這位藝術家打破傳統，在綠色背景前描繪了一個身穿紅色長袍、胖乎乎的聖誕老人，手裡拿著一瓶可樂。在可口可樂開創性地推出這則廣告前，聖誕老人通常被描繪成一個瘦弱的精靈形象。

這則新廣告非常成功，可口可樂因此與這位藝術家合作數十年。隨後，胖乎乎的快樂聖誕老人逐漸成為標準形象，走進每個家庭，並進一步鞏固聖誕節使用紅色和綠色的傳統。聖誕節期間，人們不僅在家中用這兩個主色調裝飾，還喜歡穿著紅色、綠色的聖誕衣服，慶祝一年一度盛大的節日，祈禱來年的好運。

聖誕節的主色調是紅色和綠色，有歷史文化原因，也與宗教有關。(Pexels)
聖誕節的主色調是紅色和綠色，有歷史文化原因，也與宗教有關。(Pexels)

聖誕節 可口可樂 耶誕節

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