通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

受通貨膨脹 和各種財務壓力影響，加州 各地數十家連鎖和知名餐館在2024年被迫永久關閉。

這些被迫關閉餐館，從已有數十年歷史的大型連鎖店，到深受當地民眾喜愛的夫妻店，從曾經的網紅打卡店到新開不久的新潮食肆等。不少企業主表示，超高的通貨膨脹使得他們難以負擔從汽油到食品雜貨的一切費用，一些企業主認為，加州對企業嚴格的法規及不斷提升的餐飲行業最低工資，成為壓斷他們的最後一根稻草，在無法虧本經營下，只能選擇關門。

經營數十年的墨西哥海鮮連鎖店Rubio's，2024年相繼關閉了在加州各地的近50家門市，因為「在加州做生意的成本不斷上升」。該餐飲集團聲明表示，他們在今年4月按要求將工人的最低工資從每小時16美元提高到每小時20美元後，不得不減少工人工作時間，最後還是入不敷出，被迫關門。

總部位於聖地牙哥縣的Rubio's Coastal Grill也聲請破產保護，更計畫出售經營了41年的企業。該公司聲明表示，「做出關閉商店的決定不是一件容易的事；」「關閉商店是由於在加州開展業務的成本不斷上升，無法承受」。

好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood也在夏季永久關閉。這家店在當地已有55年歷史，其高聳的牛仔帽標誌一直吸引著顧客，自1969年開業以來，他們的烤牛肉在附近社區幾乎是家喻戶曉，但現年91歲的店主Marylin Leviton表示，她經營這家店超過半個世紀，從來沒有像現在這麼艱難，所以只能選擇告別這座具有里程碑意義的餐廳。

喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）經營的純素快餐店Hart House，在2024年9月關閉四家分店。該連鎖店的理念是以低於8美元的價格出售植物性雞肉三明治、雞塊和漢堡，以低於15美元的價格出售套餐，但店主的夢想最終無法抵擋通貨膨脹的重擊。

不少華人喜歡的紅龍蝦（Red Lobster），2024年關閉了在南加州的三家分店和北加州的五家分店，在全美數十家的餐廳也宣布關門。在巴沙迪那和克萊蒙等城市均有分店的知名義大利 連鎖餐廳Buca di Beppo，從2024年8月開始陸續關閉13家分店，瘦身20%，也是該店25年來最大的關閉潮。