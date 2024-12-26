我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

洛杉磯訊
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

通貨膨脹和各種財務壓力影響，加州各地數十家連鎖和知名餐館在2024年被迫永久關閉。

這些被迫關閉餐館，從已有數十年歷史的大型連鎖店，到深受當地民眾喜愛的夫妻店，從曾經的網紅打卡店到新開不久的新潮食肆等。不少企業主表示，超高的通貨膨脹使得他們難以負擔從汽油到食品雜貨的一切費用，一些企業主認為，加州對企業嚴格的法規及不斷提升的餐飲行業最低工資，成為壓斷他們的最後一根稻草，在無法虧本經營下，只能選擇關門。

經營數十年的墨西哥海鮮連鎖店Rubio's，2024年相繼關閉了在加州各地的近50家門市，因為「在加州做生意的成本不斷上升」。該餐飲集團聲明表示，他們在今年4月按要求將工人的最低工資從每小時16美元提高到每小時20美元後，不得不減少工人工作時間，最後還是入不敷出，被迫關門。

總部位於聖地牙哥縣的Rubio's Coastal Grill也聲請破產保護，更計畫出售經營了41年的企業。該公司聲明表示，「做出關閉商店的決定不是一件容易的事；」「關閉商店是由於在加州開展業務的成本不斷上升，無法承受」。

好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood也在夏季永久關閉。這家店在當地已有55年歷史，其高聳的牛仔帽標誌一直吸引著顧客，自1969年開業以來，他們的烤牛肉在附近社區幾乎是家喻戶曉，但現年91歲的店主Marylin Leviton表示，她經營這家店超過半個世紀，從來沒有像現在這麼艱難，所以只能選擇告別這座具有里程碑意義的餐廳。

喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）經營的純素快餐店Hart House，在2024年9月關閉四家分店。該連鎖店的理念是以低於8美元的價格出售植物性雞肉三明治、雞塊和漢堡，以低於15美元的價格出售套餐，但店主的夢想最終無法抵擋通貨膨脹的重擊。

不少華人喜歡的紅龍蝦（Red Lobster），2024年關閉了在南加州的三家分店和北加州的五家分店，在全美數十家的餐廳也宣布關門。在巴沙迪那和克萊蒙等城市均有分店的知名義大利連鎖餐廳Buca di Beppo，從2024年8月開始陸續關閉13家分店，瘦身20%，也是該店25年來最大的關閉潮。

加州 通貨膨脹 義大利

上一則

迎蛇年 Costco推十二生肖主題特色年貨 滿足華人送禮需求

下一則

華男繳納保釋金後逃亡多國 竟「自投羅網」再次入境

延伸閱讀

Fed避開衰退卻無力控制通膨 官員估明年底通膨率2.5%

Fed避開衰退卻無力控制通膨 官員估明年底通膨率2.5%
巨浪猛襲海岸 加州聖塔克魯茲1死1失蹤

巨浪猛襲海岸 加州聖塔克魯茲1死1失蹤
加州人瘋狂、自命不凡 全美評比居冠

加州人瘋狂、自命不凡 全美評比居冠
紐森自訂加州住房建設目標 雷聲大雨點小

紐森自訂加州住房建設目標 雷聲大雨點小
聖蓋博市府致力改善 脫離財務高風險城市名單

聖蓋博市府致力改善 脫離財務高風險城市名單
加州明年新規 存款不足民眾領ATM免罰款

加州明年新規 存款不足民眾領ATM免罰款

熱門新聞

科技富豪艾利森(Larry Ellison，右)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

2024-12-22 14:43
華人在家庭旅館的公共區域上吊自殺。（現場視頻截屏）

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

2024-12-22 19:15

「這裡不是中國」華男遇人肉佔車位 爆爭執

2024-12-24 18:53
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

2024-12-26 12:46
面對日益嚴重的山火威脅，加州越來越多富有房主投資個人消防栓。圖為消防栓示意圖。(Pixabay)

花銷可達六位數 加州越來越多屋主 安裝這設施

2024-12-22 18:16
陳先生家前院的鐵絲網。（蔡女士提供）

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

2024-12-27 01:20

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥