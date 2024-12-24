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天堂鎮房屋曾被野火幾乎全滅 水星保險開放承保

編譯廖宜怡／綜合報導
北加天堂鎮2018年幾乎被野火滅鎮，現在重建的房屋大部分都採取了防火措施。（美聯社）
北加天堂鎮2018年幾乎被野火滅鎮，現在重建的房屋大部分都採取了防火措施。（美聯社）

2018年，北加州小鎮天堂鎮（Paradise）幾乎遭加州史上最致命的野火「坎普山火」（Camp Fire）滅鎮。六年後，在被「坎普山火」燒毀的約1萬1000棟天堂鎮房屋之中，只有2500多棟獲得重建。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，這些重建的房屋現在方圓5呎內沒有種植任何可燃植被，每棟都裝設了可防止餘燼進入室內的通風口，有些房屋外層甚至完全使用不可燃壁板。

重建一個90%房屋被燒毀的城鎮是一項艱鉅的任務，但也是一個與整個加州息息相關的重要實驗機會，以了解是否可能在加州史上最嚴重的火災災區上建立一個防火城鎮、並讓其居民享有房屋保險

目前看來，至少有一家產物保險公司認為是可能的，他們也希望其他保險公司也能跟進。

天堂鎮市長拉桑德（Ron Lassonde）稱，在天災發生前，當地居民要找到房屋保險已經有困難。

居民雷德貝特（Gary Ledbetter）表示，他2017年在天堂鎮買第一棟房子時，只能透過加州政府提供的FAIR計畫獲得保險，當時FAIR計畫為約9%的天堂鎮房屋提供了保險。如今，天堂鎮投保FAIR計畫的房屋數量增加了兩倍，在現有的4274棟房屋中，有1715棟投保FAIR計畫。

前國家洪水保險計畫（ National Flood Insurance Program）執行長、現任商業與住房安全保險研究院（Insurance Institute for Business and Home Safety，簡稱IBHS）執行長的萊特（Roy Wright）本月造訪天堂鎮進行評估調查。他得出的結論是：這個城鎮現在基本上已經沒有顯著的可燃植被。

紀事報指出，屋主可以付費獲得IBHS認證，向保險公司證明已降低其房屋的火災風險。IBHS已在加州認證了1100多棟房屋，其中50多棟位於天堂鎮。

總部位於洛杉磯的水星保險公司（Mercury Insurance）是加州第五大產物保險公司，他們承保的保單大多位於加州，但來自鄉村和高火災風險地區的保單並不多。不過，水星保險總裁暨營運長約瑟夫（Victor Joseph）決定改變這一狀況。

目前，水星保險已承保了天堂鎮40棟房屋，他們表示願意再承保另外200棟，但可能會先接受已獲得IBHS認證或可能獲得IBHS認證的房屋。

約瑟夫認為，如果有更多保險公司承保來自天堂鎮的保單，就能傳達一個訊息給加州其他地區的屋主：採取措施降低房屋火災風險是值得的。同時，如果加州社區能成功降低火災風險，那麼，產物保險公司承保加州保單的意願就會提高。

天堂鎮90%的房屋於2018年遭「坎普山火」燒毀。（美聯社）
天堂鎮90%的房屋於2018年遭「坎普山火」燒毀。（美聯社）

保險 加州 山火

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