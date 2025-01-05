居家辦公月薪2萬5 加州好工作招聘中

加州政府好工作正在招聘中，其中有些不只高薪，還可居家辦公。(取自Pexels)

居家辦公還能拿高達2萬5000美元的月薪，加州 政府正在公開招聘一些職位，包括投資 經理、助理會計分析師、信息技術專家、心理學專家等。有興趣趕緊應聘，一些崗位申請截止日期，就在最近。

丕優研究中心(Pew Research Center)調查顯示，新冠疫情後，遠程工作仍廣受歡迎。數據顯示，2023年有35%的員工繼續居家工作。根據Sacbee新聞網報導，加州政府目前正在招聘多個提供遠程和混合工作模式的職位，這些工作待遇優厚，不僅享有充滿競爭力的福利，還可加入公共養老金計畫。

其中，加州公務員退休 部門招聘全職投資經理，月薪1萬5250至2萬5416美元，工作地點位沙加緬度（Sacramento）。投資經理負責監督公共股權、固定收益、總基金等。投資經理還需管理員工、承包商、預算、顧問和托管服務，負責支持維護和技術運營。該職位可採混合工作模式，每周最多兩天遠程工作，三天或更多時間需到辦公室。職位申請一直開放，直到招聘到合適人選。

加州土地委員會招聘高級礦產資源工程師，月薪1萬2783至1萬6005美元，工作地點在洛杉磯。此崗位負責規劃、組織、指導和監督工程和檢查人員的工作，監控生產和鑽井作業，並執行安全性分析和檢查，確保石油和天然氣設施安全合規。該職位的申請將一直開放，直到招聘到合適人選。

勞資關系部門招聘全職行政法官，月薪1萬280至1萬4818美元，地點位聖塔芭芭拉縣(Santa Barbara County)。行政法官負責根據勞動法、加州法規審理與工人賠償有關的司法事務，並從事工人賠償部門的其他工作。

勞資關系部門同時還招聘助理會計分析師，月薪6146至7698美元，地點位舊金山。助理會計分析師負責記錄、維護、核對、報告州勞資關系部會計系統、以及州財務信息系統中的應收帳款交易。這個崗位允許每周最多三天遠程辦公，申請人需每周至少兩天到舊金山辦公室工作。

州教師退休系統部門招聘信息技術專家，月薪6323至1萬230美元，地點位於宇洛縣（Yolo County）。信息技術專家負責與項目利益相關者建立和維持合作關系，並向業務部門提供項目援助和指導，確保及時做出有效決策，該職位支持混合工作模式。此外，項目經理、高級心理學專家、副醫療主任等多個好職位也正在開放招聘中，感興趣者可登錄CalCareers網站獲取更多信息，網址如下https://calcareers.ca.gov/