猜對降雪日 有機會免費住宿大熊湖和通行證

大熊湖旅遊機構（VIsit Big Bear）邀請民眾透過預測本季大熊湖首次主要降雪日期，贏得免費滑雪通行證和數百美元免費住宿。（bigbear.com)

KTLA 5電視台報導，想免費在大熊湖（Big Bear Lake）住宿與滑雪嗎？大熊湖旅遊機構（VIsit Big Bear）邀請民眾預測本季大熊湖首次主要降雪日期（需猜測該地區在24小時內降雪至少6吋的日期），猜對者有機會贏得免費滑雪通行證和價值數百美元的免費住宿券。

這場「猜測下一場大熊湖降雪比賽」（Guess the NEXT Big Bear Snowfall Contest）20日啟動，獎品包括四張大熊雪地遊樂場（Big Bear Snow Play）通行證，及價值250元參與該活動住宿地點的住宿禮券。大熊湖旅遊機構執行長史卡特（Travis Scott）表示，對那些在天氣應用程式上不斷搜尋，且渴望雪季到來的人來說，這是個絕佳機會，「新鮮的降雪總令人興奮，比賽優勝者將贏得精彩大獎。」

參賽者可從bigbear.com進入比賽頁面，提交猜測日期，該日期需是大熊湖旅遊中心（Big Bear Lake Visitor Center）測得自然降雪至少6吋的日子，提交截止日期為2025年1月8日。預測正確日期者將參加盲抽，抽中的獎品需在2024-2025年冬季期間兌換完畢。

史卡特表示，大熊湖居民與遊客期待最新降雪，而目前得益適量降雪與人造雪，當地度假村已開始雪季活動。其中，大熊山度假村（Big Bear Mountain Resort），超過30年來第一座新纜車已於日前在熊山（Bear Mountain）啟用。官方表示，這座耗資1020萬元的纜車是一座高速六座纜車，取代中央基地區域的二號與六號纜車。新纜車可提升上坡載客能力，乘坐時間僅需2.5分鐘，每小時可運送3200人。

隨著大熊山度假村持續擴展纜車和滑雪道設施，大熊雪地遊樂場也計畫未來幾周開放一條新的滑雪道。