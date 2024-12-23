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加州生活成本高昂 恐不如表面光鮮亮麗

編譯陳盈霖／綜合報導
加州人看似有著優渥薪資，然考慮生活成本與稅金後，實際上恐不如表面看似的「光鮮亮麗」。（FOX 11）
加州人看似有著優渥薪資，然考慮生活成本與稅金後，實際上恐不如表面看似的「光鮮亮麗」。（FOX 11）

橙縣紀事報報導，加州人看似有著優渥薪資，然考慮生活成本與稅金後，恐不如表面看似的「光鮮亮麗」。橙縣紀事報專欄作家藍斯納（Jonathan Lansner）分析2023年美國經濟分析局（US Bureau of Economic Analysis，BEA）年度「價格平價」（price parity）報告，加州不意外的成為居住成本最昂貴的地方。

根據BEA，加州生活成本比全國平均高出11.2%位居全美之冠，其次是新澤西（New Jersey）8.2%，夏威夷（Hawaii）7.9%與華盛頓（Washington）州7.6%。全美生活成本最低的州是阿肯色（Arkansas），比全國平均低15.6%，其次是密西西比（Mississippi）14.5％，南達科他（South Dakota）13.5%。

加州經濟對手的佛羅里達州（Florida）名列第11，生活成本比全國平均高3.4%，德州（Texas）排名第21，生活成本比平均低2.9%。

對典型加州居民來說，雖然生活成本高昂，但雇主一定程度上緩解此一壓力。蘭斯納指出，2023年加州人平均收入排名全美第六，達8萬1300元，全美平均為6萬9800元。收入超過加州的有麻州（Massachusetts）9萬600元，康乃狄克（Connecticut）8萬9900元，紐約州 （New York）8萬2300元，新澤西和懷俄明（Wyoming）8萬2100元。

收入最低的是密西西比州4萬9700元，其次是西維吉尼亞（West Virginia）5萬2800元，阿拉巴馬州（Alabama）5萬4200元。德州排名第24，平均收入6萬6300元，佛羅里達州排名第19，為6萬8700元。

加州人看似有著優渥薪資，然考慮生活成本與稅金後，實際上恐不如表面看似的「光鮮亮麗...
加州人看似有著優渥薪資，然考慮生活成本與稅金後，實際上恐不如表面看似的「光鮮亮麗」。（FOX 11）

加州居民收入還受到全美第四高稅收影響。根據BEA，2023年加州有效稅負（即按人均收入比例繳納的個人稅）為14.9%，全國平均為12.2%。最高為紐約州16.9%，其次是麻州16%，康乃狄克州15.4%及馬里蘭州（Maryland）的14.2%。

密西西比州稅負最低為7.7%，其次是阿拉斯加（Alaska）7.9%，南達科他州8.1%。佛羅里達州排名第23，稅負為11.3%，德州排名第八為9.2%。

最後是看加州居民相對購買力，這是個綜合考量收入、生活成本和稅負的指標。蘭斯納表示，以2023年為例，扣除生活成本和稅負後，每位加州居民相對可支配的收入為6萬1400元，在全美50州中排名第26，僅比全國平均6萬1300元高出100元。

懷俄明州在這一部分排名全美第一，為8萬100元，其次是南達科他州7萬5600元，北達科他州7萬3600元。密西西比州此指標最低，為5萬2500元，其次是西維吉尼亞州5萬3500元，夏威夷5萬3700元。德州排名第23，為6萬1900元，佛羅里達州排名第37為5萬8900元。

加州 德州 佛羅里達州

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