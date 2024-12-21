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法廊快報／國稅局大查帳 專家四建議應對

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
美國國稅局(IRS)加強查帳，資深會計師楊平提醒，高收入者及S型公司查帳率有上升趨勢。（記者張庭瑜╱攝影）
美國國稅局(IRS)加強查帳，資深會計師楊平提醒，高收入者及S型公司查帳率有上升趨勢。（記者張庭瑜╱攝影）

國稅局(IRS)近年加強查帳力度，計畫投入800億美元升級系統，加強稽查。擁有38年從業經驗的資深會計師楊平深入剖析IRS查帳趨勢，說明國稅局如何運用DIF（差異收入函數）系統篩選案件，並分享其經驗，提醒企業及個人報稅應特別注意的關鍵環節。

楊平表示，IRS每年處理約2億份報表及稅表。稅表主要透過三種方式選擇查帳對象：一是採用DIF系統自動篩選，二是專業人員審核，三是隨機抽樣。「就連看似隨機的查帳，背後都可能另有原因」，楊平舉例，他曾遇到一個年收入僅20萬元的新公司被查，原來是國稅局在培訓新員工，需要簡單案例。

2019年統計數據顯示，查帳機率與收入水平呈正相關。年收入20萬元以下者，查帳率僅0.1%；但高收入族群查帳率明顯提高。值得注意的是，S型公司雖然歷來查帳率較低，約0.2%，但正逐漸上升中。楊平提醒，納稅人不要因低查帳率，而掉以輕心。S型公司為一種稅務選擇，使國稅局能夠承認企業需要作為合夥企業徵稅，防止公司遭受雙重課稅。

在實戰應對方面，楊平分享多個成功案例。在一個涉及500萬元擔保金的案例中，他主動提供相關文件，成功轉移稽查員對小額問題的注意力。

針對如何降低被查帳風險，楊平提出四項建議：確保收入申報與生活方式相符、異常支出建議附上詳細說明、謹慎處理國際資金往來，以及妥善保存完整銀行對帳單。「在數位時代，IRS的資訊取得能力愈來愈強，」楊平強調，「做好稅務規畫，比應對查帳更重要。」

收到查帳通知，楊平提醒，不要驚慌，應立即做好準備工作，包括檢視所有網路上可查到的公司資訊、準備完整銀行對帳單、確認所有收據和發票完整性，若有國際交易，更要準備相關文件。「很多時候，查帳結果取決準備工作的完整度，」楊平說，「有充分準備，才能從容應對。」

國稅局 IRS 稅表

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