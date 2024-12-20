人口回流 加州今年增加23.3萬人 增幅十年最大

最新人口統計顯示，今年加州人口增加0.59%，是十年來最大增幅。圖為加州草谷（Grass Valley）每年聖誕節前捐獻日遊行的人潮。(美聯社)

人口普查 局新公布的估計報告指出，2024年加州 居民大幅成長，使得加州人口回復到接近疫情前的水平。

聖荷西信使報報導，19日公布的報告指出，加州今年人口增加23萬3000人，但增長速度小於整個美國和南方其他大州。根據2020年所做的十年一度人口普查，經過2010年代人口持續增長後，加州人口在2020年達到歷史高峰的3955萬6000人。但由於疫情引發的限制，到2021年7月1日，人口減少近1%。

該報告也指出，美國人口估計在今年會超過3億4000萬，2024年是從2001年以來美國人口成長最快的一年，而成長的主因是國際淨移民增加（net international migration）。人口普查局的數字，並不區分是合法移民或非法移民 。

2020年至2022年之間，加州人口外流對加州的政治分量產生重大影響。2021年，加州失去一名國會眾議院代表，眾議院席位從53個減少到52個。2024年的選舉人團票數也比2020年少掉一張。

報告估計，2024年7月1日加州人口為3943萬1000人，比前一年增加23萬3000人，只比2020年的最高點少了12萬5000人。灣區經濟研究所執行總監貝利薩里奧（Jeff Bellisario）表示，可以透過兩種方式來看待新數據。首先，他樂觀地認為在過去的一年裡，看到了人口的增長…，增幅是十年來最大的一年。他認為，傳說人們開始遷回加州的風聞，確實有一些根據。

但另一方面，加州在過去五年的人口成長仍遠遠落後於佛州和德州。貝利薩里奧說：「加州還需要幾年的時間，才能獲得穩定的人口增長。」

加州的新居民人數排名第三，人口增幅約0.59%。佛州和德州出現了更多新居民，按原始數字計算，它們是增幅最大的兩州。

但首都華府的增幅更甚於佛州與德州，高達2.2%。整體而言，全國人口成長約0.9%，高於加州的成長速度。