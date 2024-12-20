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好市多引進台灣養生飲 網友熱議

記者張庭瑜／洛杉磯報導
台灣製「銀耳紅棗美人飲」在北美好市多上市，每包含27克糖引發議論，不過憑藉養生配方及便利包裝，仍受華裔消費者歡迎。（記者張庭瑜／攝影）
台灣製「銀耳紅棗美人飲」在北美好市多上市，每包含27克糖引發議論，不過憑藉養生配方及便利包裝，仍受華裔消費者歡迎。（記者張庭瑜／攝影）

好市多（Costco）近期在北美市場推出台灣製「銀耳紅棗美人飲」（Snow Fungus & Red Date Soup），這款結合紅棗、白木耳、桂圓和枸杞等食材的經典養生飲品，不僅以健康便捷的特性迅速獲得消費者青睞，更因網友們幽默的討論與熱情分享，成為冬季熱門話題。

該產品自上市以來，吸引了大量網友的關注與熱烈討論。一位消費者表示：「去年喝了一箱，到現在還在等變成美人！」另一位則分享實用心得：「去年喝了一箱，熱熱喝快快好！」直指溫熱飲用是最佳方式，尤其適合冬天享用，讓忙碌的早晨多一份舒適與溫暖。

更多網友則對產品的供應情況表現出熱情。一位消費者感嘆：「這個好欸！上次託人買了一盒覺得不夠，難得南加州有，我等等趕快去找找看！」產品在部分地區的稀缺性，讓許多養生愛好者爭相搶購。

根據營養標示，每包「銀耳紅棗美人飲」僅含130卡路里，無反式脂肪與膽固醇，富含3克膳食纖維與200毫克鉀質，對腸道健康與電解質補充都有幫助。不過，每包也含有27克糖分，適合偏好甜口味的消費者。有網友直言：「甜度剛好，不覺得有27克糖那麼甜。」但也有人表示：「看到糖分就買不下手，還是看看別人喝好了。」因糖分而產生的分歧成為熱議的另一話題。

「銀耳紅棗美人飲」每盒內含五包，每包淨重300克，採用高溫滅菌技術製作，不含人工色素及防腐劑，適合全素食者，並擁有兩年長效保存期限。其包裝簡約精美，適合在節慶中作為禮盒送禮，也方便忙碌的現代人隨時補充營養。消費者可選擇常溫、冰涼或溫熱三種方式享用：倒入碗中即食、冷藏後清涼爽口、或微波加熱暖胃滋補，靈活應對不同場景需求。

「銀耳紅棗美人飲」由台灣良富實業有限公司生產，並經由美國聯華食品公司進口分銷。隨著消費者的熱烈關注，「銀耳紅棗美人飲」憑藉其養生健康的配方、便捷的食用方式，以及網友們幽默風趣的評論，迅速成為冬季熱門商品。這款集美味、健康與趣味於一身的飲品，有興趣的消費者可前往當地好市多查詢，及早入手。

不少消費者駐足停下，仔細翻閱包裝資訊。（記者張庭瑜／攝影）
不少消費者駐足停下，仔細翻閱包裝資訊。（記者張庭瑜／攝影）

好市多 加州 南加

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