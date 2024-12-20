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中企參展CES多人遭拒簽 業者：多因新人或公司超額

本報記者／洛杉磯報導
圖為2024年美國消費性電子展。(路透)
圖為2024年美國消費性電子展。(路透)

CES簽證困難的背後，是美中緊張局勢的延續。參展企業涉及許多光伏芯片等行業，近年來美中貿易戰愈演愈烈，對高科技公司頻出制裁，候任總統川普放話上任後對中國進口商品增加關稅。對於此次大規模拒簽是否受到川普政府即將上台的影響，業內人士和律師表示，商務拒簽屬於正常現象，更多可能來自公司的超額申請。

南加簽證業務人士顧彬彬表示，美國簽證政策是國務院制定的，川普上不上台對於簽證的派發並無直接關聯，並且目前執行的是現任政府的政策。針對本屆CES要申請簽證來參加的應該都是新人，簽證官本身就需要對其公司和個人情況進行評估，拒簽屬於正常現象，而很多往年已經參加過展會的大公司高管都是持有10年B類簽證者，並不需要考慮面簽被拒的風險。

南加律師許俊良表示，新舊政府交接之際，舊政府不太可能幫新政府鋪陳未來的操作，反而會出台一些「避雷式」政策，讓新政府不要太為所欲為。近期雖頻傳川普政府上台後要收緊美簽以及對中國企業增加關稅的政策等，但拜登政府不太可能指示駐外使領館立馬刁難申請人。

根據以往經驗，類似CES參展，很多中國公司都會超額安排一些員工去申請商務簽，以應對萬一被拒簽的風險。許俊良推測，拒絕的比例可能多來自公司的超額申請，每個公司總會有一些人會被拒絕，有些公司一次申請就是十幾個人，但一些員工前往的真實目的並非參展，甚至有些人只是來拉斯維加斯賭場體驗一番，簽證官會評估參展公司的規模是否需要這麼多人一同前往，在權限範圍內選擇批核 。

簽證 川普 CES

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