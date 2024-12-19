羅省婦女新運會12/22發愛心物資 預計發出400份

羅省婦女新運會22日將舉辦寒冬送暖活動，希望將愛心傳遞給有需要的人。（記者劉子為/攝影）

2024年接近尾聲，聖誕及元旦即將來臨，羅省婦女新運會12月18日宣布將舉辦「2024年寒冬送暖，愛心常在」之關懷活動，嘉惠洛杉磯華埠 及相鄰社區之民眾。該關懷活動將於12月22日上午11時在中華會館門前舉辦，華埠耆英及低收入 民眾可憑券領取愛心物資，總數預計400份。

羅省婦女新運會主席趙善儀、副主席蔡惠玲、黃翠銀；顧問張麗卿、方美瓊、廖美華、黃美霞，中華會館主席李金生、中華會館候任四首長、美國華源食品集團主流總監Tony Chiu 等嘉賓出席記者會。

趙善儀表示，羅省婦女新運會長期關注弱勢社群之需要，每年聖誕節 期間，都會向社區耆英送贈禦寒衣物或節日食品，讓他們感受人間溫暖。她指出，近日該會榮譽顧問周瓊玉（黃興忠夫人）建議擴大今年之「寒冬送暖，愛心常在」之規模，決定在原有的基礎上增加更多物資給予受惠對象。因此，該會各位顧問、理事及會員，榮譽顧問周瓊玉、以及中華會館主席李金生、僑務委員李健民紛紛贊助經費；多位營商之僑團首長也參與支持，當中包括：僑務諮詢委員陳玲華的Sunshine Int1 Corp、美國華源食品集團主流業務總監Tony Chiu、全民保險 Any Insurance Services Inc，分別送出禦寒衣物及食物。

中華會館主席李金生在記者會現場表示支持，他感謝在座的中華會館顧問、成員，以及所有本次活動的贊助支持者。他提到，聖誕節期間是許多社區人士需要關懷的時刻，因此這次活動意義非凡。他對活動的圓滿成功充滿期待，並祝願大家聖誕快樂、

中華會館候任主席聶澤英也表達了對該活動的高度讚賞，他與另外三位候任首長共同支持這次意義深遠的活動，並提到中華會館在136年的歷史中始終秉承服務華人社區的宗旨。他特別感謝所有參與者的努力，並希望活動取得圓滿成功。