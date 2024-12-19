我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

羅省婦女新運會12/22發愛心物資 預計發出400份

記者劉子為/洛杉磯報導
羅省婦女新運會22日將舉辦寒冬送暖活動，希望將愛心傳遞給有需要的人。（記者劉子為/攝影）
羅省婦女新運會22日將舉辦寒冬送暖活動，希望將愛心傳遞給有需要的人。（記者劉子為/攝影）

2024年接近尾聲，聖誕及元旦即將來臨，羅省婦女新運會12月18日宣布將舉辦「2024年寒冬送暖，愛心常在」之關懷活動，嘉惠洛杉磯華埠及相鄰社區之民眾。該關懷活動將於12月22日上午11時在中華會館門前舉辦，華埠耆英及低收入民眾可憑券領取愛心物資，總數預計400份。

羅省婦女新運會主席趙善儀、副主席蔡惠玲、黃翠銀；顧問張麗卿、方美瓊、廖美華、黃美霞，中華會館主席李金生、中華會館候任四首長、美國華源食品集團主流總監Tony Chiu 等嘉賓出席記者會。

趙善儀表示，羅省婦女新運會長期關注弱勢社群之需要，每年聖誕節期間，都會向社區耆英送贈禦寒衣物或節日食品，讓他們感受人間溫暖。她指出，近日該會榮譽顧問周瓊玉（黃興忠夫人）建議擴大今年之「寒冬送暖，愛心常在」之規模，決定在原有的基礎上增加更多物資給予受惠對象。因此，該會各位顧問、理事及會員，榮譽顧問周瓊玉、以及中華會館主席李金生、僑務委員李健民紛紛贊助經費；多位營商之僑團首長也參與支持，當中包括：僑務諮詢委員陳玲華的Sunshine Int1 Corp、美國華源食品集團主流業務總監Tony Chiu、全民保險 Any Insurance Services Inc，分別送出禦寒衣物及食物。

中華會館主席李金生在記者會現場表示支持，他感謝在座的中華會館顧問、成員，以及所有本次活動的贊助支持者。他提到，聖誕節期間是許多社區人士需要關懷的時刻，因此這次活動意義非凡。他對活動的圓滿成功充滿期待，並祝願大家聖誕快樂、

中華會館候任主席聶澤英也表達了對該活動的高度讚賞，他與另外三位候任首長共同支持這次意義深遠的活動，並提到中華會館在136年的歷史中始終秉承服務華人社區的宗旨。他特別感謝所有參與者的努力，並希望活動取得圓滿成功。

「寒冬送暖，愛心常在」活動將於12月22日上午11時開始於羅省中華會館前舉行。羅省婦女新運會將提前向華埠耆英及低收入民眾發放「領取贈券」，22日當天，受惠者可根據贈券上的指定時間前往中華會館（925 N Broadway, Los Angeles, CA 90012），憑券領取節日禮物和由百老匯美食贊助的愛心便當，物資總數預計400份。本次活動僅限持有「領取贈券」的民眾參與。

羅省婦女新運會主席趙善儀表示，羅省婦女新運會每年聖誕節期間，都會向社區耆英送贈禦...
羅省婦女新運會主席趙善儀表示，羅省婦女新運會每年聖誕節期間，都會向社區耆英送贈禦寒衣物或節日食品。（記者劉子為/攝影）
中華會館主席李金生在記者會現場表示支持。（記者劉子為/攝影）
中華會館主席李金生在記者會現場表示支持。（記者劉子為/攝影）

低收入 華埠 聖誕節

上一則

南加爾灣高檔社區 連八戶被盜 屋主被綁成人質

下一則

丁言愉、赫喬治宣誓就任聖蓋博市議員

延伸閱讀

羅省中華會館新四首長出爐 改革會務振興華埠

羅省中華會館新四首長出爐 改革會務振興華埠
打擊華埠仿冒品 警沒收價值數百萬箱包 被指治標不治本

打擊華埠仿冒品 警沒收價值數百萬箱包 被指治標不治本
屋崙華埠擬改斜線停車位 居民反彈「交通雪上加霜」

屋崙華埠擬改斜線停車位 居民反彈「交通雪上加霜」
華埠商業改進區 21日將派千份玩具 先到先得

華埠商業改進區 21日將派千份玩具 先到先得
南加台美急難救助會 田詒鴻連任會長

南加台美急難救助會 田詒鴻連任會長
全球海外華文著述獎 洛杉磯8人獲殊榮

全球海外華文著述獎 洛杉磯8人獲殊榮

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內，有華人上吊自殺。（取自X）

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

2024-12-17 20:53
PIH Health Whittier Hospital的外觀。（取自PIH Health網頁）

PIH Health洛杉磯3醫院被駭 網路、電話已癱瘓14天

2024-12-15 01:14

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器
Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見