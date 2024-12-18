「日光法」、修復盜竊案「鎖車」漏洞等 交通新規明年上路

加州新法規定，路口20英尺內不得停車。（示意圖，Pexels）

2025年，加州有幾項交通新法即將執行。清楚這些法律，可以讓民眾交通行駛更安全，避免在不知情狀況下被罰款。

第一項是AB413，被稱作「日光法」，即車輛不得在路口20呎 （約比一輛大型休旅車長度略長）內停車。這項法律旨在保護行人的安全。這項法律下，不管路口是否有標示或路沿是否為紅色，都不能停車。

第二項新法為SB905，修復車輛盜竊案中的「鎖車」漏洞。舊法中，車輛盜竊案發生時，車子必須是鎖著的才可稱為盜竊案，僅僅車窗被砸的事實無法構成車輛盜竊案。在這類案件中，受害人往往要出庭證明案件發生時，車子是鎖著的。新法實施後，受害人和檢方不必再證明車輛是上鎖的，只要有強行進入車內的事實即可構成車輛盜竊。

第三項是雇主在發布招聘信息時，不得要求受聘者持有駕照 ，除非工作性質需要駕車。有民眾認為，對於不需要開車的工作，要求求職者有駕照是一種歧視。

第四項是SB1107，該法案要求提高在車禍中的最低保險 支付額。Omega法律集團解釋，「比如你發生了車禍，並不是你的過錯。對方的保險中使用的是最低保額政策限制，那麼你最多可以拿到的賠償只有1萬5000美元。不管你的醫療帳單有多高。」2025年開始，法律要求的保險中的最低保額將翻倍。具體而言，車禍中造成的人身傷害或死亡，每人最低的保額為3萬美元；在車禍中造成的人身傷害或死亡，每場車禍最低保費 為6萬美元；車禍中財產損失最低保費為1萬5000美元。