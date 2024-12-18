現做甜甜圈美味又便宜 顧客盼美國Costco引進

墨西哥Costco的肉桂糖甜甜圈（TikTok @hollywoodprovisions）

TikTok平台最近掀起一陣討論，因為有人為了吃Costco 的現做甜甜圈，而到墨西哥 蒂華納（Tijuana）的分店，吃了香味四溢的肉桂糖甜甜圈非常滿意，而且還誇獎5美元買兩磅超便宜。

美食網站Mashed的報導指出，美國Costco的烘培區雖然很受歡迎，可頌、瑪芬都有死忠追隨者，但是獨缺甜甜圈可以滿足愛好者。然而，最近從墨西哥傳回來的影片卻顯示，墨西哥的Costco竟然有甜甜圈自動煎炸機，顧客想吃就可以吃到飽。

而且根據形容，自動煎炸出來甜甜圈還會撒上肉桂糖，不但新鮮可口而且香味超級誘人，雖然看似只有單一口味，但卻非常受歡迎，顧客都非常喜歡，而且5美元就能買兩磅，便宜到嚇人。

眾多回應當中，最多的意見是，為何美國的Costco不引進。Costco的甜點區一旦出現這種甜甜圈，絕對會引發魔幻般的效應，大批民眾絕對流連忘返。

不過，在美國的Costco真的引進甜甜圈煎炸機之前，Mashed要先回顧一下，Costco之前販賣甜甜圈的黑歷史。

美國的Costco不是沒有賣過甜甜圈，只是都不是現做的。最接近的即時的一次是引進2024年7月Krispy Kreme的精選組合，但是15個的價錢卻要20美元，許多客戶都覺得太貴。

之前的一次則是2021年的秋季，Costco當時賣的是蘋果酒甜甜圈，但是這種季節限定的甜甜圈，既不是店內現做，還是外包給Talerico-Martin Bakery的，自然沒有引發太大回響。