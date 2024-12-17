尤加利樹 最常見在風雨中倒塌

專家表示，加州尤加利樹倒塌數量較多，可能是因為它們是加州十分常見的樹種。（取自Pixabay）

灣區 一名居民周末在狂風暴雨中開著皮卡車要從北灣拍達路瑪（Petaluma）一個停車場駛出時，他注意到一棵巨大的尤加利樹的根部不斷搖晃，於是想加速離開，但已經來不及。尤加利樹轟然倒下，重擊了他的皮卡車，擋風玻璃被擊碎，後擋板也被打斷。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，根據坊間說法，尤加利樹並非加州 原生樹種，所以特別容易倒塌。但專家表示，不僅是尤加利樹，許多類型的樹木在潮濕和強風的狀況下其實都很脆弱。

研究城市林業超過40年的柏克萊加大 名譽教授麥布萊德（Joe McBride）表示，較容易倒塌的樹通常是樹冠較高且較密的樹。他說，在城市地區，如果樹木沒有足夠的空間供其生長根部，就比較容易倒下。

樹醫哈斯德特（Kevin Hostert）表示，在灣區，最常倒塌的樹種是橡樹、尤加利樹、柏樹和蒙特瑞松（Monterey pine）。哈斯德特稱，雖然長在沿海的橡樹和蒙特瑞松很容易受到真菌感染，根部容易腐壞，尤加利樹的根則很淺，但這些樹種不一定比較危險。相反地，這些樹木倒塌的數量較多，可能只是因為它們相對來說比較常見。

西部樹木毀壞資料庫（Western Tree Failure Database）首席調查員卡斯特羅（Larry Costello）指出，有些樹種的確比較不容易倒塌，例如紅杉。紅杉通常生長在樹林中，它們的根部會相互交錯生長，藉以保護彼此，因此倒塌的數量較少，但獨立生長的紅杉也有可能在暴風雨中倒下。

Urban Arborist專家惠勒（Scott Wheeler）表示，棕櫚樹「幾乎是無法被摧毀的」，因為嚴格來說，它們並不是真正的樹木，而是草本類植物。惠勒指出，真正的樹木有年輪，但棕櫚樹基本上是一束巨大的維管纖維組織（vascular fibrous tissue），這讓它們更具靈活性、更不容易斷裂。

哈斯德特說，剛經歷過變化的樹木也會比較脆弱，例如那些位於新砍伐區邊緣，或靠近新建築工地的樹木。

麥布萊德表示，多年乾旱可能對樹木根部造成傷害，降低它們與土壤的摩擦力，並損害樹木整體健康。

惠勒擔心，隨著氣候變遷、惡劣天氣變得愈來愈普遍，大範圍樹木倒塌可能成為新常態，即便是對已存活一個多世紀的老樹來說也是如此。