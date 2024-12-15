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加州高鐵獲聯邦資金 阻礙日增

編譯胡立宗╱綜合報導
加州議會外陳列的高鐵車廂。（美聯社資料照）
加州議會外陳列的高鐵車廂。（美聯社資料照）

聯邦的政府效率部（Department of Government Efficiency）透露，加州高鐵已經獲得68億美元的聯邦資金，還正在要求80億美元的追加預算。但該部在X平台上已經宣稱，加州高鐵計畫是種預算浪費。

加州選出的共和黨籍聯邦眾議員基利（Kevin Kiley）近日更主張，他打算提出議案，禁止聯邦再給加州高鐵一毛錢。基利為眾院交通與基建委員會成員，委員會由共和黨人主導，且對加州高鐵不滿已久。

不過，不管是政府效率部或是基利打算推的案，除非只是行政命令，最後都還要經過參眾兩院同意，才能送交新任總統川普簽署。

按照基利的說法，加州高鐵的失敗源自政治失能，而且聯邦與加州的公帑不可能得到合理運用，加州應得的聯邦運輸經費，應該投入更加實際的需求，例如改善全美最差的路網。

加州高鐵預估成本可能已達1280億元，主要資金來自於州內稅收，部分來自聯邦挹注，不過資金缺口仍大，加州高鐵局則說，他們一直都在爭取各方援助。

雖然最終的目標是，以高鐵連貫沙加緬度與聖地牙哥，不過主要還是滿足舊金山與洛杉磯兩地間的快速往來。只是，目前真正已經開工的只有中央山谷的麥賽德至貝克斯菲路段，最快也要2030年才能通車。

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