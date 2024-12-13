全美第2高 加州人退休儲備需230萬元 愈早開始儲蓄愈好

在加州過上穩定的退休生活，需要存到230萬美元。（Pexels/Joslyn Pickens）

個人理財網站「GOBankingRates」對各州退休 準備金的最新估算指出，加州 退休生活費用是全美第二高，65歲退休至85歲間平穩過上20年需要230萬美元。

為了達到目標，網站的建議是愈早開始儲蓄愈好：20歲就開始準備，每個月只需4334美元；30歲才開始，每個月就要5573元。不過網站沒說的是，沒有背景的一般人，每個月存四、五千元豈是易事。

「世界人口綜述」（World Population Review）2024年的數據指出，加州加戶平均年收為13萬718美元，中位數9萬1905美元。

整體來說，加州是退休生活費最高的第二名，第一名是夏威夷州的310萬美元。第三至第五名為：麻州197萬美元；華盛頓州174萬美元；新澤西州156萬美元。

不過，還是有23州的退休準備金100萬元就夠，最低的西維吉尼亞州 ，20年僅需43萬美元。由低至高為，密西西比州的44萬美元；阿肯色州的49萬美元；路易斯安納州的50萬元；奧克拉荷馬州的54萬美元。

分析除了以65歲為退休起算點，85歲為終算點，另以聯邦勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）與密蘇里經濟暨研究資訊中心（Missouri Economic and Research Information Center）的資料為準。GOBankingRate指出，退休儲備也有計入每月的社會安全給付。