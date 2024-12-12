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2024大選 加州選民增、投票率降 13日公布正式選舉結果

記者王若然／洛杉磯報導
加州州務卿韋伯（Shirley N. Weber）11日召開線上記者會。（視頻截圖）
加州州務卿韋伯（Shirley N. Weber）11日召開線上記者會。（視頻截圖）

加州州務卿韋伯（Shirley N. Weber）11日召開記者會，宣布加州州務卿辦公室將在13日（周五）對各縣選票進行最終認證（certify）。她表示，加州2024年大選投票率，相較2020年有所下降。

韋伯分享加州的投票數字。2016年至今，加州註冊選民人數上漲16%。2024年有註冊選民約2260萬人，但是選民投票率有所下降；2020年投票率為81.5%，2024年下降為71.4%；在這期間的註冊選民人數，增長約50萬人。不過相比全國投票率，加州普遍較高，2024年全國平均投票率為63.7%。

在表現較突出的各縣中，今年加州投票率最高的縣為阿馬多爾縣（Amador County），有85.9%的投票率，舊金山投票率有79.2%。洛杉磯縣有龐大註冊選民，約400萬，投票率為66%，內陸帝國（Imperial County）投票率為60%。

韋伯表示，州務卿辦公室目前已經收到所有58縣上報的、經過縣選務處認證的選舉結果。州務卿辦公室將會對這些結果一一審核，確保選舉結果合法，並在13日正式公布。韋伯說，加州之所以唱票時間漫長，不僅因為龐大的選民數量，還因為票務人員花費時間，確保所有合法選票都被計入，不辜負選民對政府信任。合法選票包括郵寄選票、投票站選票，及投票日當天註冊為選民的投票等；其中有效郵寄選票必須是郵戳時間在選舉日之前，並在選舉日之後七天內收到的選票。

因加州最終認證的選票結果還未公布，更詳細投票、選民數字，將在未來公布。

在加州，因選票數目龐大，在選舉日後的幾天會被繼續清點。加州各縣在今年12月5日前完成官方計票結果，並送至加州州務卿辦公室。州務卿辦公室將於12月13日認證選舉結果。州務卿韋伯提醒民眾通過可靠來源了解選舉結果，例如各縣的官方選務處網站，或者可以撥打州務卿辦公室熱線916-653-6814，提供多種語言服務。

投票 加州 註冊選民

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