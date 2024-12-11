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新民調：加州多數人不滿州長 對州議會評價更低

編譯林思牧／綜合報導
民意調查指出，大多數加州人對加州的未來感到悲觀，並且不贊成州長紐森處理就業和經濟問題的方式。(美聯社)
民意調查指出，大多數加州人對加州的未來感到悲觀，並且不贊成州長紐森處理就業和經濟問題的方式。(美聯社)

剛公布的一項廣泛民意調查指出，大多數加州人對加州的未來感到悲觀，並且不贊成州長紐森處理就業和經濟問題的方式；州民對州議會的評價更低。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，9日公布的這份民調，是由無黨派的加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）執行的。該機構在11月6日（選舉日後一天）至11月22日期間，以五種語言對2344名加州成年人進行調查。當被問及是否認可紐森處理就業和經濟的方式時，50%的人表示不認可，48%的人表示認可，2%的人表示不知道。對州議會表現的不滿程度更高，達到54%。

該機構成員鮑達薩雷(Mark Baldassare)表示，雖然對州政府不滿意的人超過半數，但多數加州人對自己的財務前景感到樂觀，也沒有因為對州政府的不滿而想遷走。但同時，低收入居民在住房、食品和醫療保健成本方面陷入困境的比例更高。

從2020年起，該機構每年都會向選民詢問相同的問題。鮑達薩雷指出，今年是紐森處理經濟問題的支持率首次降至50%以下。在經濟焦慮推動共和黨在上個月的大選中取得全國性的壓倒性勝利後，紐森表示，他和民主黨同僚需要更注重經濟，並開始巡迴保守的縣，以推動州經濟發展計劃。

11月22日紐森在他的X社交媒體帳戶上發布「更多就業機會」的帖子，宣傳他的努力：「更多的企業。更高的工資。趕快。」

但聖路易斯奧比斯波地區檢察官丹道（Dan Dow）的回答是：「你一直在將企業趕出加州，現在卻突然想『幫助』企業？」

紐森被廣泛認為將來會問鼎白宮，但從這次大選中選民唾棄自由派、特別是進步派的態勢來看，紐森如果繼續大力推動他一貫的進步派政策，他的政途會有許多障礙。

62%的受調者表示，「只要努力工作，就會得到成功」的美國夢理想，在加州比美國其他地方更難實現。大多數受訪者對加州經濟的未來也持悲觀態度，56%的人預計明年會出現經濟困難，70%的人認為今天的加州孩子長大後，面對的會比他們的父母更糟。

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