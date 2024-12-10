北加地震畫面 X、抖音等平台誤用台灣影片

Sam Trang拍攝的地震畫面被其他平台廣傳，且聲稱是加州地震畫面，afp予以澄清。（臉書截圖）

根據專門搜集事實調查報告的afp fact check（afp.com），本月初加州 發生芮氏規模7.0地震 後，網路上出現一段「聲稱拍攝於加州」的地震畫面有誤。事實上，該影片是台灣今年4月3日，花蓮發生芮氏規模7.4地震時，於台北拍攝的地震影片。

2024年12月5日，X平台出現一段貼文，稱「加州7.0超強地震震撼畫面！」「大自然展現她原始力量，7.0地震震撼加州，全部被錄下來了！」。短短50秒影片在公寓內拍攝，畫面中建築搖晃厲害，家具、燈具紛紛掉落。

相同的影片也出現在臉書（Facebook）、IG（Instagram）、脆的（Threads）、抖音 （TikTok）、YouTube和Rumble等平台，並以西班牙語、阿拉伯語及土耳其語等多種語言出現，聲稱「影片拍攝於加州」。根據美國地質調查局（US Geological Survey），加州5日地震發生於Ferndale外海，包括舊金山灣區等地區都有感。地質調查局用手機發出警告，敦促居民移往高地直到海嘯警報解除。

然而，這段地震影片並非拍攝於加州。通過影片關鍵影格的反向影像搜尋顯示，該片段於2024年4月6日首次發佈於抖音，貼文標題指出是「格林威治標準時間，3日於台北錄製。」台灣4月3日的地震造成18人死亡，1100多人受傷，主要影響在花蓮東部的震央附近，然全台均很有感。