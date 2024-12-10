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致命事故率最高 加州4都會區4車款被列危險車

編譯陳盈霖／綜合報導
現代車輛儘管有良好的駕駛輔助技術，然分心駕駛與高速駕駛增加，導致車輛事故與死亡率增加。（特斯拉官網）
現代車輛儘管有良好的駕駛輔助技術，然分心駕駛與高速駕駛增加，導致車輛事故與死亡率增加。（特斯拉官網）

加州「沙漠太陽報」報導，根據iSeeCars分析，加州四個大都會區最危險的車款是日產（Nissan）Kicks、豐田（Toyota）RAV4油電混合車（hybrid）、本田（Honda）雅歌（Accord）油電混合車和英菲尼迪（Infiniti）Q50。iSeeCars.com是一個汽車搜尋引擎，為整合所有待售二手車清單的平台。

該網站分析全國公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA）「致命分析報告系統」（Fatality Analysis Reporting System，FARS），2018年至2022年發生導致至少一人死亡車禍的數據，辨識目前美國公路最危險的車款，統整出美國50個最大都市，涉及最多乘客死亡的汽車類別。

加州名列分析榜有有聖地牙哥、洛杉磯、舊金山-奧克蘭-聖荷西和沙加緬度-史塔克頓-莫德斯度（Sacramento-Stockton-Modesto）等四個地區。

其中，聖地牙哥最危險車款為日產Kicks，致命事故率（每10億哩致命事故數）為19.8。洛杉磯為豐田RAV4油電混合車，致命事故率為11.4。舊金山-奧克蘭-聖荷西為本田雅歌油電混合車，致命事故率9.9。沙加緬度-史塔克頓-莫德斯度為英菲尼迪Q50，致命事故率9.3。

iSeeCars執行分析師伯瑞（Karl Brauer）表示，時下車款通過先進的車體設計、駕駛輔助技術與周全的安全氣囊，替乘客提供極佳保護，但這些安全功能正因分心駕駛和更高的車速互相抵銷，導致近年來事故和死亡率上升。

該網站並分析美國最危險五大汽車品牌及致命事故率，排名第一是特斯拉（Tesla），致命事故率5.6、起亞（Kia）5.5、別克（Buick）4.8、道奇（Dodge）4.4與現代（Hyundai）3.9。

iSeeCars表示，這些汽車品牌致命事故率，至少是平均車款的兩倍，其中最致命的五款車輛，事故率則超過平均的四倍。即使特斯拉擁有先進的駕駛輔助技術，其Model Y和Model S仍名列危險車款名單。

今年5月，特斯拉有超過12萬5000輛特斯拉車輛被召回，原因是車輛安全帶警示系統可能發生故障，增加事故風險。召回的車款包括2012年至2024年製造的Model S、2015年至2024年製造的Model X、2017年至2023年製造的Model 3s和2020年至2023年的Model Y。此外，在NHTSA發現問題後，近3900輛特斯拉Cybertruck也被召回，原因是製造缺陷導致油門踏板可能卡住。

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