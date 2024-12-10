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加州甩「最差駕駛」名 年度排名改列第三

編譯陳盈霖／綜合報導
加州排名最差駕駛州第三名。（CBS電台畫面）
加州排名最差駕駛州第三名。（CBS電台畫面）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，線上貸款平台LendingTree日前發布各州年度「最佳與最差駕駛者報告」（Best and Worst Drivers by State），新英格蘭（New England）的麻州（Massachusetts）和羅德島（Rhode Island）擠掉加州，位居最差駕駛州前兩名，加州不再背負「最差駕駛州」之名。

研究人員分析2023年11月至2024年11月間，該網站數以百萬保險申請數據，計算各州每1000名駕駛中出現的駕駛事故數量。2024年最差駕駛者排名關鍵指標包括車禍、酒駕（DUI）、超速相關事件及其他一般違規事件（如魯莽駕駛、肇事逃逸、安全違規及無保險或無照駕駛等）。

綜合上述各因素，加州在全美最差駕駛排行榜名列第三，第四至第十名分別為哥倫比亞特區（District of Columbia）、新澤西（New Jersey）、北卡羅萊納（North Carolina）、華盛頓（Washington）、馬里蘭（Maryland）、北達科他（North Dakota）和猶他（Utah）等州。

麻州駕駛事故率位居全國首位，每1000名駕駛中有44.4起事故發生，加州和羅德島並列第二，每1000名駕駛發生39.7起事故。而加州儘管並非事故頻傳的榜首，但是酒駕率最高的州之一，每1000名駕駛有3.5人酒駕，排名全美第二，僅次於哥倫比亞特區。在超速相關事件上，麻州、羅德島和加州表現相對較佳，分別排名46、28，加州排名48，接近全美最低。

最佳駕駛州則有阿肯色（Arkansas）、密西根（Michigan）、佛蒙特（Vermont）、肯塔基（Kentucky）和奧克拉荷馬（Oklahoma）等，每1000名駕駛者中事故量最低。

LendingTree表示，居住在駕駛事故率較低的城市，可能意味著可獲得較低保費，即使駕駛紀錄和信用狀況良好者，保費也可能受到居住地因素影響。

個人違規影響較大。LendingTree汽車保險專家巴特（Rob Bhatt）指出，就個人而言，有事故紀錄的駕駛會比無事故紀錄駕駛保費更高，如一張超速罰單，會使該人在全國範圍內的汽車保險費率平均提高23%，車禍對保費影響更大。

LendintTree建議駕駛考慮充足的保險範圍，選擇較高的自付額以保留更多保障範圍。定期尋找更優惠的保費，加購未保險駕駛者保障（在加州不是必需，但其他州或要求）。完整報告可上https://www.lendingtree.com/insurance/best-worst-drivers-study/。

加州排名最差駕駛州第三名。（CBS）
加州排名最差駕駛州第三名。（CBS）

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