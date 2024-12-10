ICE計畫增加州非法移民拘留所 引發擔憂

移民暨海關執法局計畫在舊金山附近新設遊民拘留中心。（美聯社檔案照）

聯邦移民暨海關執法局（ICE）正在尋求於亞利桑納州、新墨西哥州、華盛頓州、俄勒岡州、加州 境內願意配合拘留850人至950人的機構，不論設立者是政府或私人，也不論管理者是政府或私人。換言之，聯邦正在拓展美西的非法移民 拘留容量，引發加州政治人物與倡議團體的質疑，擔心拘留中心將成為川普再度執政後的移民大批遣送據點。

移民局增加合作機構的行動，其實8月就已經開始，原因也是拜登總統下令嚴管邊境。但在舊金山 車程兩小時內的地方，增設（移民）拘留中心之所以引發議論，原因還要追溯到2019年開始的政治、司法攻防。

在川普第一任期中，加州2019年底禁設民營的移民拘留中心，但在新法生效前，移民局卻趕緊與加州的民營拘留中心續約，加州政府因此提告。不過聯邦第九巡迴上訴法院認定加州越權，干涉了聯邦的移民管理權，因此面對移民局增設加州境內的拘留中心，加州政府其實無力違逆，當時還是眾議員的現任檢察長邦塔（Rob Bonta）如今告訴CalMatters，就算他不同意，但法院已經裁定，這是聯邦權限。

回到移民局的決定，之所以要求在舊金山車程兩小時內，是因為他們在此設有分局，因此方便就近管理。鳳凰城、艾爾帕索、西雅圖也是比照辦理，因此移民局的回應只說，這是為了增強該局在美西責任區的執行能力。

雪城大學（Syracuse University）政府檔案中心（Transactional Records Access Clearinghouse）的統計，移民局在全美共有120個拘留中心，總共關押3萬8000人，加州的人數是全美第三大，3000人關押在六個拘留中心。

移民暨海關執法局直接管理的拘留中心非常少，80%關在CoreCivic、GEO Group、Management and Training Corp.等民間機構負責的拘留中心。

加州因為官司敗訴，目前的六個拘留中心都是民營，科恩縣的 Golden State Annex、Mesa Verde，聖伯納汀諾縣的Adelanto Detention Facility、Desert View Annex，聖地牙哥縣的Otay Mesa Detention Center，與帝國縣的Imperial Regional Detention Facility。理論上，最多可關押7188人。