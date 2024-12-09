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State Farm汽車保費明年續漲

編譯廖宜怡／綜合報導
繼今年初汽車保費調漲兩位數百分比，State Farm汽車保費明年初又將再次調漲兩位數百分比。（美聯社）
繼今年初汽車保費調漲兩位數百分比，State Farm汽車保費明年初又將再次調漲兩位數百分比。（美聯社）

加州保險廳文件顯示，加州最大保險公司State Farm獲准從明年1月底開始，將個人汽車保險保費平均調漲兩位數百分比，這是State Farm連續第二年將其汽車保費調漲兩位數百分比。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，從明年1月底起，State Farm將開始調漲汽車保費，平均漲幅為17.7%，估計約有400萬名客戶受到影響。State Farm上次調漲汽車保費是在今年2月，調幅為21%，但4月又申請了額外調漲，理由是21%的漲幅不足以彌補新冠疫情和人力短缺造成的長期成本上升。

State Farm發言人在發給紀事報的電子郵件中說：「調漲保費是由成本和風險上升推動的，也是為了兌現我們對客戶做出的承諾的必要行動。我們會繼續尋找其他能夠保持競爭力的費率，以及幫助客戶管理風險的辦法。」

在2020年新冠疫情爆發之初，由於政府發布隔離令，使開車人數和交通事故大減，加州保險廳廳長萊拉（Ricardo Lara）因此下令汽車保險公司退還客戶已支付的保費。文件顯示，State Farm因此退還了6億1400萬元給客戶，並從2020年9月起將汽車保費降低了6.5%。

後來，受到成本增加的影響，包括GEICO、Nationwide和美國汽車協會（AAA）在內的幾家大型保險公司申請大幅提高保費。去年2月，Allstate將汽車保費提高了30%。

紀事報指出，State Farm此次申請調漲汽車保費，最初提出的漲幅為23.4%，但受到消費者維權團體Consumer Watchdog的反對。在加州保險廳與State Farm和Consumer Watchdog開會討論後，State Farm才將漲幅降為17.7%。

文件顯示，大部分受影響的State Farm投保人保費漲幅介於15%到20%之間，最高為30%。

紀事報表示，State Farm調漲汽車保費與他們調漲房屋保費之間沒有關聯。據了解，加州State Farm汽車保險是由State Farm全國母公司State Farm Mutual負責承保，而加州State Farm房屋保險則是由State Farm在加州的子公司State Farm General負責承保。

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