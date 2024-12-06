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付房租新趨勢 善用獎勵計畫牟福利

編譯組╱綜合報導
加州房租支付新趨勢，房客透過獎勵計畫支付房租獲取福利。其中，「Bilt Rewards」是最知名的房客獎勵計畫，其與航空公司或旅館夥伴合作，用戶可賺取積分。(圖取自Bilt官網)
加州房租支付新趨勢，房客透過獎勵計畫支付房租獲取福利。其中，「Bilt Rewards」是最知名的房客獎勵計畫，其與航空公司或旅館夥伴合作，用戶可賺取積分。(圖取自Bilt官網)

隨著加州租屋比例每年持續成長，愈來愈多公司利用租屋者需求，讓他們可從每月租金支出中獲得一些福利，推出包括積分信用卡與多種獎勵計畫。

「SFGate」報導，「Bilt Rewards」是最知名的房客獎勵計畫，任何人都可支付租金來賺取積分。其與聯合航空、凱悅酒店等航空公司或旅館夥伴合作，以賺取積分，並可使用信用卡與合作夥伴提供一系列福利。房客可以使用Bilt萬事達信用卡(Bilt Mastercard)消費，除了可免除用信用卡支付租金的交易費用，還有常見信用卡福利。若房東不接受信用卡支付也沒關係，公司可直接郵寄支票給房東。

不過，取得Bilt信用卡資格，需要良好的信用評分(報告指出至少須700分)。但由於沒有年費，大部分用戶都按時支付帳單，避免支付利息費用。

除了信用卡，其他支付房金獎勵計畫還包括「Pinata」獎勵系統，透過平台支付租金、獲取積分，運作方式更像是訂閱服務，月費為5美元。Pinata行銷主要針對那些想要提高信用評分的人，因為該公司直接向三大信用局報告按時付款情況。據了解，使用這項服務，用戶的信用評分可增加超過100分，此外，在Pinata上賺取的積分，可兌換星巴克或沃爾瑪等商家的禮品卡，或直接自Pinata商店購買居家用品或其他產品。

Pinata行銷發言人維爾哈特(Natascha Verhaert)表示，有些用戶在Pinata系統獲得三星電視或蘋果手表等積分獎勵商品，有些人則把積分花在日常用品，到了月底，可感受到財務狀況有些許改善，只須一杯咖啡的月費，便可獲取相對不錯的福利。

根據「Redfin」最近一份報告，加州多個大都會區的租屋率為全美最高，其中，聖荷西52%家庭租屋率位居全美首位；洛杉磯家庭租屋率50.8%位居第二，聖地牙哥48%、佛萊斯諾47.4%、舊金山42.2%，皆為全國75大城市家庭租屋率排名前十的城市。

信用卡 租金 福利

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