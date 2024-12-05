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影藝之都／花木蘭華裔聲優溫明娜 熱愛中餐將出版烹飪書

記者張宏／洛杉磯報導
溫明娜積極熱心公益，她日前參加麥當勞的APA Next教育活動，幫助高中生申請學校指點迷津。（記者張宏攝影）
溫明娜積極熱心公益，她日前參加麥當勞的APA Next教育活動，幫助高中生申請學校指點迷津。（記者張宏攝影）

迪士尼電影「花木蘭」（Mulan）配音的華裔女演員溫明娜（Ming-Na Wen）熱愛中餐和美食，即將在2026年出版烹飪書，同時也陸續有新作電影上映。溫明娜積極熱心公益，她日前參加麥當勞的APA Next教育活動，幫助高中生申請學校指點迷津。她表示，她的兩個小孩都已成人，大女兒在「名利場」雜誌任編輯，小兒子在大學讀書。作為母親，她深知教育對下一代的重要性。

溫明娜（右）光彩照人讓人入沐春風，是宛如美魔女一樣的存在，她非常親民的和大家合影...
溫明娜（右）光彩照人讓人入沐春風，是宛如美魔女一樣的存在，她非常親民的和大家合影。（記者張宏／攝影）

今年61歲的溫明娜日前亮相活動，光彩照人讓大家入沐春風，宛如美魔女一樣的存在。她非常親民的和大家合影，她說，喜歡和年輕人在一起，看到這裡如此多優秀人才覺得非常激動。演藝圈常有亞裔年輕演員，苦於沒有出演電視或電影機會，其實現在相比30年前她出演電影「喜福會」時狀況好一些，但依然還不夠。亞裔唯一能做的就是不斷努力和拓展，一如楊紫瓊能獲得奧斯卡影后，電影「Crazy Rich Asians 」（瘋狂亞洲富豪）能大賣，都是通過實際成果，讓好萊塢發現以亞裔為主角的電影也能賺錢，也能受觀眾歡迎，這樣自然就會有更多機會。

溫明娜多年來一直在演藝圈積極進取，她2019年被評為「迪士尼傳奇人物」（Disney Legend），以此表彰她在電影「花木蘭」中的出色配音，與在劇集「神盾局特工」（Agents of S.H.I.E.L.D.）和經典電影「喜福會」（Joy Luck Club）中的出色表演，2023年她在好萊塢星光大道上留下屬於自己的星星。

她說，無論是迪士尼傳奇人物，還是星光大道上的星星，這都是一種巨大榮譽，她和迪士尼電影的主人公一樣實現了自己的夢想。她被這麼多的愛包圍，尤其是來自家人和「喜福會」姊妹的愛。

談及未來計畫，溫明娜表示，她預計2026年會出版烹飪書，她的父母熱愛食物，因此開了中餐廳。作為餐館老闆的女兒，她也很喜歡吃和做菜。她多年來累積很多秘密食譜，其中有中國菜也有義大利菜等。中餐她最喜歡清蒸魚和獅子頭，希望明年能透露更多關於這本書的消息。

同時她有一部電影將於明年5月上映，這是一部她從小就喜歡看的系列電影。她還有其他項目在談，但是她說，現在大環境不好，電影製片廠預算很緊張，大家趨向保守。

溫明娜早年與媽媽和哥哥在澳門和香港生活，約六歲時搬來美國。溫明娜的演藝生涯已接近40載。 1986年，溫明娜以優異成績從卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）的戲劇學院畢業，之後開始在紐約從事表演工作，與曼哈頓劇院俱樂部等知名劇團合作多年。她1998年出演華裔作家黃哲倫的「金童玉女」（Golden Child），實現登上百老匯舞台的夢想。在長壽劇集「仁心仁術（ER）」中飾陳景梅為人熟識，還在神盾局特工中飾演瑪琳達‧梅。她1994年和2008年兩度被「人物」雜誌評為最美麗人物之一。

迪士尼 亞裔 星光大道

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