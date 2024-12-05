華爾街日報：特斯拉一點都不環保 是加州第二大汙染源

特斯拉的「環保皮卡」Cybertruck。（Tesla）

華爾街 日報調查指出，特斯拉 將工廠搬到德州後，不但成為奧斯汀的最大汙染源之一，還排放大量汙水至科羅拉多河。同時，號稱遠離加州 的特斯拉，仍然持續汙染加州，灣區佛利蒙（Fremont）的工廠，過去五年因空汙被開罰112次，汙染量僅次於雪佛龍（Chevron）的一間煉油廠。

華爾街日報近日報導，佛利蒙的特斯拉工廠，儘管持續被罰，但仍不願改善設備以減少汙染物排放量，散布數千磅超出排放標準的廢棄至周邊社區。過去五年的遭罰次數僅次於灣區列治文（Richmond）的雪佛龍煉油廠。

汽車網站「Jalopnik」批評，馬斯克（Elon Musk）的鐵粉長年來堅持他才能以電動車拯救地球，就算馬先生錯了，也是為了以乾淨車輛保護環境。Jalopnik說，他們早就知道這是鬼扯，但華爾街日報的報導更增幾分證據，因為不只是加州，馬斯克在德州一如過往。

華爾街日報指出，奧斯汀特斯拉廠的熔爐持續為Model Y的零件提供原料，不但釋出大量有毒廢氣，還使工作區域高達100度，而混合塗料、工業油與化合物的廢水更是未經處理就直接排放到市區下水道，而號稱世界前幾大汽車造車廠的奧斯汀廠，更是直接排放有毒氣體到附近地區。

華爾街日報的調查發現，特斯拉的主管不但知情，而且還讓員工害怕，一旦說實話就會被開除。而且高階主管據稱公然表示，他們根本不在乎汙染問題。

Jalopnik批評，所謂的環保車廠（green car company）只比煉油廠乾淨一點，而且Jalopnik今年4月就發現，特斯拉讓自己排除在奧斯汀的管轄外，以規避汙染問題。而華爾街日報取得的影片與照片顯示，「每逢大雨，工廠還會順便排放大量廢水，使附近的四分之三哩長的科羅拉多河河面都呈現褐色」。