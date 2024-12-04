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黑色塑膠製品藏毒恐致癌 加熱更危險

編譯林思牧╱綜合報導
黑色食物容器有食安風險，用來加熱食品危險性更高。（取自Pexels網頁）
黑色食物容器有食安風險，用來加熱食品危險性更高。（取自Pexels網頁）

最近發表的一篇研究論文，指出黑色塑膠製作的廚房鏟杓含有高量的有毒物質。事實上餐館常用的黑色食物容器，也有同樣的風險，用來加熱食品危險性更高。

舊金山紀事報美食專欄作家Soleil Ho表示，她成長在一個難民家庭，養成一切物資都不浪費的習慣。她曾經住過的公寓裡，都有一個櫥櫃是專為存放塑膠容器。裝過食物加熱吃完以後，還再洗乾淨繼續用，當她看到那篇報導後，她說：「我最可能的死因又多了一種。」

最近的大量報導和研究指出，許多黑色塑膠產品，包括外帶容器、玩具組件和廚房用具，都含有從電子廢物中回收的有害元素，包括汞和鉛等重金屬，以及一種名為十溴二苯醚（decaBDE）的阻燃劑（flame retardant）。大量接觸十溴二苯醚已被證明會擾亂內分泌系統，導致糖尿病等疾病，造成不孕問題，並使死於癌症的可能性增加 300%。

儘管十溴二苯醚在過去十年中已在美國逐步停產，但由於回收利用（recycling），它仍然繼續存在於塑膠供應鏈中。讓事情變得複雜的是，如果沒有高度專業化的設備，無法判斷你的抹刀是否會致命。專家表示，最好把這些東西丟掉。廚房用具和接觸食物的物品是最需要處理的，因為高熱，尤其是跟熱油接觸，會導致這些化學物質更有效地釋出。

餐廳用品批發店出售成百上千的黑色塑膠容器，並宣傳其安全性和環保性。網上商店 Restaurant Supply Drop 的容器清單上寫著：「重新加熱並將食物存放在同一個容器中。」Webstaurant 商店的文案：「容器和蓋子都是可回收的，並且易於清潔。」

外賣食物方面更棘手，難道你訂餐的時候還可以指定用什麼容器？想想看，黑色塑膠容器裝著熱騰騰的通心粉和起司、炒麵炒飯和剛從油炸鍋裡出來的鍋貼，被包裝並運送到各地的家庭，當每份食物都放在送貨司機的隔熱袋中時，塑膠容器的優點是可以讓食物保持更長時間溫熱，但會促使殘留的阻燃劑滲透到你要放進嘴裡的任何東西中。

自家廚房的抹刀你可以丟掉，但你怎麼控制餐廳使用哪種外帶包裝？

實體商店與網路商店上販售的廚房用具，很多是黑色塑膠製品。(示意圖， amazon...
實體商店與網路商店上販售的廚房用具，很多是黑色塑膠製品。(示意圖， amazon.com截圖)

癌症 供應鏈 舊金山

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