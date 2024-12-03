6000美元起跳 Gibson吉他兩周被偷三把

售價6499美元的「ES-335 Ebony Ultra Light Aged Ebony」。（Gibson網站）

洛杉磯 縣警局近日發布通告，指Westlake Village某家吉他店兩周來被竊走多支Gibson吉他，每支要價6000美元以上。警方沒有公開店名與地點，只說明兩案過程。

警方表示，第一起竊案發生在10月19日傍晚近7時，一家Westlake Village的白金級吉他展售店遭人拿走一把「Gibson ES-335 Custom Murphy Lab」的吉他，這名黑人 沒有付錢。

Gibson ES-335系列起價6000美元，最高可達萬元。嫌犯20多歲，黑髮，黑衣、黑褲，黑棕相間的鞋子。最後一次被看到時，右手拿著琴盒，脖子上有刺青。

第二起拿了不付錢的案件發生在11月5日晚間8時，兩人看來似乎要逛店，但卻拿了鉗子撬開櫥窗內的安全索，然後將兩把吉他放進同一個箱子揚長而去。

兩人是20多歲的拉美裔，其中一人身穿黑衣、黑短褲與白色運動鞋，另一人頭戴黑色棒球帽、黑衣灰褲，穿著灰白色的Adidas拖鞋，背了一個黑色的斜背包。

洛縣 警局表示，民眾知道相關線索，可以直接與Malibu/Lost Hills Station的幹員Lopez聯絡，電話是818-878-1808，或是透過Crime Stoppers （1-800-222-8477）與www.lacrimestoppers.org通報。

巧合的是，縣警局日前才破獲Gibson吉他偽造案，千餘支吉他如冒充真貨出售，可獲1800萬美元。