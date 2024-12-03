公立幼教老師人才荒 大學開培訓與認證課程

在2025-2026學年加州預計開放所有四歲以上兒童免費入學，預估需增1萬6000至7000名的公立教師。（受訪者提供）

加州 逐步推展過渡性幼稚園（Transitional Kindergarten,TK）全面化，原有限制該學年為11月前出生的四歲幼兒，現一路推展，每年增加兩到三個招收月份，在2025-2026學年預計開放給所有四歲以上兒童免費入學，預估需增1萬6000至1萬7000名的公立教師。諾大的公立教師缺口在即，各大學開立幼兒教育學程，供有興趣進入公立體系的教師盡速完成培訓與認證。

佛萊斯諾州立大學（California State University, Fresno）的「讀寫、早期、雙語與特殊教育系」（Department of Literacy, Early, Bilingual and Special Education）台裔副教授吳佩霙（Pei-Ying Wu）表示，為因應教師缺口的需求及認同幼兒教育的專業，今年4月，加州審核通過成立「幼兒教育專業教師證」（PK-3 ECE Specialist Instruction Credential PK-3），提供有意願進入公立幼兒教育的教師完成認證，可教授過渡性幼稚園到三年級學生。

吳佩霙分析，教導四到八歲的兒童與教導八年級的學生是完全不一樣的方法，教學方式與小孩的發展也分屬不同。 （受訪者提供）

吳佩霙所在學校，在今年5月是加州最早的通過這項學程的學校之一。其他同時獲批的有聖荷西州立大學（San Jose State University，SJSU）與聖地牙哥 縣教育管理辦事處（San Diego County Office Of Education），直至目前加州共計有六間教育單位提供新教師學程。

以往公立教師要進入幼稚園（Kindergarten）至八年級的公立教育體系教書，需要取得「多科目教師證書」（Multiple Subject Credential）。如要教過渡性幼稚園，則需要再額外修24個學分的兒童發展或幼兒教育學分。

吳佩霙分析，在學界裡，教導四到八歲的兒童與八年級學生是完全不一樣方法，教學方式與小孩的發展也分屬不同。 有鑑於幼童與高年級學齡兒童的教法不同，開始有學界倡導將幼小教育，作為一項專業與培訓，也因此讓加州政府通過最新教師證，新的「幼兒教育專業教師證」與原本的「多科目教師證書」重疊在幼稚園至三年級，但增加了過渡性幼稚園的幼兒教育。

目前新出爐的教師證主要強調幼兒的發展適宜性教學（Developmentally Appropriate Practice ），吳佩霙分析，這與原有的多科目教師證書主要著重學科教學教法不同，「兩種教師證照的專業性不同，受訓內容也不同」。

在佛萊斯諾州大，幼兒教育專業教師證僅需要一年就能完成培訓，預計明年2月開始接受報名，5月開課，隔年5月結業。學程中包括600個小時的學校實習，第一階段的暑期實習將在幼兒學前班。第二階段的秋季實習將在公立學校 過渡性幼稚園。最後在春季時，由實習處分發一個年級，在公立學校幼稚園到三年級實習，學員在實習中對四到八歲幼兒的教學將有完整全面的了解。

對於完全沒有相關幼兒教育學歷的學員，只要先修24個幼兒教育發展或是幼兒教育相關的學分，就可申請進入學程，完成實習與認證考試後，獲取資格申請公立學校教師的職缺，對於不想教高年級學生，又對幼兒教育富有興趣的人將是工作新契機。