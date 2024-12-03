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應付川普2.0 州府議會啟動特別會議

編譯廖宜怡／綜合報導
加州州長紐森與參眾兩會議員2日返回州議會，啟動特別會議因應川普第二任期。（美聯社）
加州州長紐森與參眾兩會議員2日返回州議會，啟動特別會議因應川普第二任期。（美聯社）

為了在川普第二次入主白宮前保障加州政策，州長紐森（Gavin Newsom）和立法議員2日返回州議會啟動特別會議。

美聯社表示，身為川普的強烈批評者，紐森再次將加州定位為美國抵抗保守派政策的中心。紐森要求加州參眾兩會的民主黨盟友批准提供檢察長辦公室額外的預備資金，為預料中的聯邦挑戰做好萬全的法律準備。

2日在特別會議啟動之前，加州議會先進行了20多名新議員的宣誓就職儀式，並選出2025年議程領導人。

加州民主黨眾議員蓋博（Jesse Gabriel）2日提出一項法案，建議撥款2500萬元的法律訴訟費，來應付川普政府未來可能對加州民權、氣候變遷、移民和合法墮胎等政策進行的攻擊。美聯社指出，在川普第一任期時，加州提告聯邦政府120多次，獲得了不同程度的成功。

代表舊金山的民主黨參議員威善高（Scott Wiener）說：「特別會議的目的是為了保護加州人和加州的價值觀，並確保美國總統及其政府能確實遵守法律。」

2日在加州議會大廈外有數百人進行示威，示威者舉著寫有「不要花一分錢在大規模驅逐行動上」和「讓美國再次偉大滾出加州」的橫幅，呼籲議會阻止川普的大規模驅逐計畫。

示威者黛博拉‧李（Debra Lee）說：「我們需要加州民選官員利用他們擁有一切工具和資源，來保護加州的移民。」

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）2日表示，加州檢方會盡全力保護加州移民人口。此外，為了在聯邦最高法院推翻了「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後防止加州墮胎政策受到威脅，邦塔還宣布了一項針對保護婦女生育權的法案。

不過，代表南加州的共和黨參議員瑟亞托（Kelly Seyarto）在特別會議上抨擊了紐森及其民主黨盟友，稱特別會議將使加州與聯邦政府的關係變得更加敵對。她表示，如果這項法案獲得批准，未來聯邦政府必定會在所有議題上與加州進行殊死戰。

紐森未透露議會正在考慮採取哪些行動，但表示，他希望在1月20日川普就職日之前，加州能準備好這筆額外資金。官員表示，在川普第一任期，加州花了約4200萬元與聯邦政府打官司。

加州 川普 紐森

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