先享受後付款 隱藏三大風險

使用先享受後付款計畫是信用卡購物的熱門替代方案，但要注意風險。(示意圖取自Unsplash)

許多人購物時，會使用信用卡 提供的「先享受，後付款」（Buy Now, Pay Later，簡稱BNPL）方式，加州 金融保護與創新部門（DFPI）提醒消費者，儘管此模式聽起來誘人，然消費者也承擔與貸款 相同的義務與風險，未能償還或不償還，可能會影響本身信用與未來的財務健康。

所謂先享受，後付款計畫，是信用卡購物的熱門替代方案，尤其在網上購物時。這些計畫將刷卡的金額分成多筆免息額度，消費者每個月分期支付，避免一次性負擔過大的金額。

此方式聽起來很簡單，但事實並非如此。DFPI指出，先享受後付款並非與零售商簽訂的分期付款協議，而是來自外部公司的信用服務，屬於一個不斷壯大，數十億元的市場，消費者在使用這項信用卡服務時，最好先做好何時使用、何地使用與如何使用等判斷，避免過度借貸。

通常BNPL計畫的保護措施比傳統貸款或信用卡少，且附加條件更多，細則中可能藏有額外費用。此外，管理多個還款計畫與到期日也具挑戰性。消費者保護組織指出，使用先享受、後付款計畫者，信用存在三大風險：

一、可能過度借貸：BNPL消除信用卡購物阻力，消費者很容易陷入多重借貸風險，導致貸款堆疊，即短時間內申請多家信用卡，出現多筆貸款。

二、個資可能被收集：BNPL貸方經常基於購物者的消費與借貸習慣收集數據，利用這些數據吸引消費者進一步借貸。

三、消費者可能措手不及：許多BNPL借款人會受到便利費（convenience fees）、逾期費（late fees）和其他條款要求而受到損失。貸款條件、付款到期日和爭議解決管道可能不明確，且因不同貸方而異。

DFPI提供使用先享受、後付款的幾項基本原則如下：

首先是限制貸款數量。消費者告報研究指出，同時欠四筆或更多貸款者，未能按時還款的可能性高出一倍，最好將BNPL貸款限制在一至兩筆內。仔細閱讀條款，確保了解還款條件、利率及逾期罰款。此外留意自動付款，某些貸方要求從銀行帳戶自動扣款，若是如此，消費者最好在第一筆到期日時檢查帳戶扣款情況，避免逾期。另外是避用信用卡支付貸款，以免愈陷愈深。

若有碰上相關問題或權益受侵犯，消費者可撥打866-275-2677或電郵 [email protected]。