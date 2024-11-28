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熊貓快餐教授李志傑 分享在美開連鎖店心法

記者張宏/洛杉磯報導
李志傑在UNLV（拉斯維加斯內華達大學）的酒店和餐飲企業學擔任教授。（李志傑提供）
李志傑在UNLV（拉斯維加斯內華達大學）的酒店和餐飲企業學擔任教授。（李志傑提供）

李志傑（Cervantes Lee）人稱「熊貓快餐教授」，他在UNLV（內華達大學拉斯維加斯分校）的酒店和餐飲企業學和波莫那理工州大（Cal Poly Pomona）創業學擔任教授，他為中國大陸和台灣連鎖大佬授課，甚至為其家族開私塾，教授其如何對標熊貓快餐，在美國選址定菜單開連鎖店。

李志傑在台灣大學獲得經濟系學士和MBA，2008年獲得麻省理工學院房地產開發專業碩士，2021年獲得南加大餐飲教育博士學位。他和熊貓快餐有頗深淵源，他曾幫助熊貓快餐負責餐廳投資且做過熊貓快餐老闆程正昌（Andrew Cherng）的特助，他目前在兩個學校教授的酒店管理相關課程也是熊貓快餐資助的項目。

他總結熊貓快餐的成功機密時說，熊貓快餐勝在專注、公司文化、科技、選址，且總部支援中心對所有門店提供支持。最重要一點是熊貓快餐是全美快餐唯一有鍋氣的餐廳，且味道始終保持一致。熊貓的兩個老闆程正昌和蔣佩琪（Peggy Cherng）都是拿到博士學位的高知人才，是全世界做餐飲業教育水平最高的夫婦。高知人才做餐飲很注重員工培訓，且尊重知識對IT搭建都很有前瞻性。

李志傑每次授課面向25名學生，學生年齡從二、三十歲到六十歲不等，其中不乏在中國大陸有數萬家連鎖店的老闆，他說，一路求學也做過房地產開發，最後發現餐飲業很缺乏專業高知人才，便在餐飲行業深耕。在美國用中文教授連鎖經營的人，他是唯一，即使用英文教授類似專業的人也不多。在餐飲界比起廚師，更稀缺的是了解餐飲的高知人才，像熊貓快餐全美2000多家店的正副店長離職後都受各家爭搶。

李志傑通常授課方式是讓學生思考，不管是大陸還是台灣，餐飲業老闆來美國最關心的就是上市，尤其在中國大陸上市不易，他的一個學生是在中國有兩萬家連鎖店的老闆，想在美國發展餐飲事業。李志傑建議，首先是老闆本人要親自來美國，其次是用美國人的方式做美國的市場。對這些中國來的餐飲業者最大難點是文化培訓，對人的尊重及用美國人的方式管理，而不是教條的高壓主義。

李志傑（Cervantes Lee）人稱熊貓快餐教授。（記者張宏／攝影）
李志傑（Cervantes Lee）人稱熊貓快餐教授。（記者張宏／攝影）
李志傑成為亞洲創新中心的執行董事（ Executive Director ）。（...
李志傑成為亞洲創新中心的執行董事（ Executive Director ）。（李志傑提供）

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