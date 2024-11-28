中餐來美 直營比加盟更有可為

（李志傑提供）

中餐出海，直營店比加盟店更有可為！UNLV（拉斯維加斯內華達大學）的酒店和餐飲企業學教授李志傑（Cervantes Lee）多年一直教授來自中國大陸和台灣餐飲大佬如何在美國上市和發展，他表示，在美國，直營店在股票市場更受捧，也更容易複製。

李志傑表示，很多中國老闆在中國有幾千家店，開店速度很快且多是加盟店，但是想來美國上市，加盟店的思路無法做到利益最大化，且要管理好加盟店必須是高手，但這方面的人才資源在美國並不充足。在美國餐飲業能上市的基本都是直營店，因為有品牌的加盟公司一般也不會讓餐飲小白加盟，只有麥當勞 可以。麥當勞作為加盟店，其服務體系很強，其他品牌很難做到。他接觸到的一些台灣老闆認為鼎泰豐和熊貓快餐的成功模式只要有基礎就能複製，但實際上不是。嚴格意義上，美國做成功的台灣背景連鎖店只有三家85度C、八方雲集和鼎泰豐，其共性就是直營店。

他說，從資本市場角度，直營在美國更容易，那些習慣加盟店的老闆們要自己花時間習慣，很多中國大陸的老闆在中國受益於供應鏈 ，所以來美國開店，第一個想到的也是供應鏈。他的建議往往是，如果食材在美國超市買不到就不要做了，比起選址和考慮供應鏈，最先考慮的應該是菜單。

對比中國大陸和台灣的餐飲業老闆，李志傑說，台灣人對餐飲業的認知還比較傳統，認為服務業低人一等，因此很少有年輕人願意進入這個行業，但中國大陸則對餐飲接受度高，對新創事業，年輕人也願意投入。中國大陸的老闆資金量大也比較相信專業，但最大麻煩就是不瞭解美國市場，追求中國速度，在中國他們一月就能開一家店，但是在美國可能需要一年以上。同時大陸老闆對科技理解很領先，但很中式思維，以為小程序代表一切。但在美國要注意中美系統資料庫分開、會員體系是私域要分開等。