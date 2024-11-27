好市多賣中國老牌「思念」小籠包 華人驚喜

工業市好市多舉辦思念小籠包試吃，吸引眾多顧客排隊品嘗。（記者王若然／攝影）

近日，華人 在好市多 （Costco）發現新驚喜，有多種口味的思念牌小籠包在售。有華人表示，沒想到曾經的家鄉品牌居然出現在美國好市多，並且價格實惠，味道也不錯。

思念（Synear）中國傳統小籠包近日出現在南加州華人區工業市 （City of Industry）的好市多，有包括雞肉、黑松露和牛多種口味的小籠包供民眾選擇，做法包括蒸和煎包。現場試吃的顧客排成長龍都想一嘗小籠包的美味。

思念小籠包在工業市好市多舉辦試吃期間，特別供應多種口味的思念小籠包，包括雞肉、豬肉、和牛和芋泥小籠包。其中，豬肉小籠包每袋三磅，售價13.69美元；黑松露和肉小籠包每袋14.79美元；芋泥味每袋6.99美元；雞肉小籠包每袋12.99美元。這些產品相比普通超市，價格優惠很多。該產品位於好市多冷凍櫃區。

思念小籠包即日起至明年2月前在南加州多家好市多做試吃「巡迴」（Roadshow）活動，11月21日至24日首先在工業市登場。活動期間，參與的好市多將有多種口味小籠包售賣。根據美國思念官方社媒帳號，接下來的試吃活動還包括：洛杉磯縣庫爾富市（Culver City）好市多，12月5日至8日；橙縣爾灣市（Irvine）好市多，12月12日至15日；托倫斯市（Torrance）好市多，1月2日至5日；洛縣霍桑市（Hawthorne）好市多，1月9日至12日；蒙特利公園市好市多，1月16日至19日；阿罕布拉市好市多，1月23日至26日。

思念牌雞肉小籠包。（記者王若然／攝影）

事實上，思念不是第一個進駐好市多的小籠包品牌，此前還有一個「蜜辣」（Mila）牌的豬肉小籠包。該品牌的創始人為華人移民。該品牌小籠包每袋2.125磅，售價13.99美元。思念是中國大陸品牌，成立於1997年，專門經營各類速凍食品，包括水餃、湯圓、包子等。對於這款進駐好市多的思念小籠包，網路上評價不一。有的網友表示「巨好吃。」「跟店裡味道差不多。」「口味很對得起這個價格。」「看到思念這個牌子感覺就能信任它的口味了。」也有網友表示，「很好吃，但裡面汁水不多。」「容易膩。」

對於思念小籠包，可以嘗試兩種作法，一種是在蒸籠裡蒸熟。根據其包裝上的指示，先將水煮沸，再將包子放在蒸籠裡，確保每個包子間有所間隔。上鍋蒸10至12分鐘即可。因為小籠包皮很薄，最好在蒸籠上墊上蒸籠紙。第二種作法是水煎包：在不沾鍋中倒入一湯匙的油，轉動鍋子讓油均勻鋪開，將包子舖在煎鍋中，每個包子要有所間隔。煎包子直到包子底部變成金黃色。這時往鍋中加水，蓋住鍋蓋燜煮六至七分鐘。最後掀開鍋蓋再煮兩至三分鐘，直到水蒸氣蒸發完。